Ciarniello alimenta il dibattito in maggioranza su Polizia locale e attività amministrativa

TERMOLI. Non tocca a noi ricostruire i passaggi che hanno portato alla divulgazione di documenti politici interni all’amministrazione comunale di centrodestra, ma alla stampa è pervenuta una serie di richieste formulate dal presidente del Consiglio comunale, veicolate ovviamente da fonte non immediatamente riconducibile.

La presenza di protocolli ufficiali ci ha comunque messo in condizione di interpellare direttamente l’avvocato Annibale Ciarniello, chiedendogli la ratio di questa ‘verifica amministrativa’ avanzata su tre fronti distinti.

Il primo è quello della Polizia Locale, dove i consiglieri comunali intervengono direttamente sul Regolamento speciale approvato nel 2022. Due articoli vengono individuati come critici: l’art. 17, che limita il riconoscimento dei titoli e dei meriti solo a quelli successivi all’entrata in vigore del regolamento, e l’art. 43, che circoscrive l’obbligo di dotazione del giubbotto antiproiettile al solo servizio esterno notturno. Da qui la proposta di eliminare le due limitazioni temporali: i riconoscimenti devono valere sempre, e i dispositivi di sicurezza non possono essere subordinati all’orario.

Parallelamente, dalla presidenza del Consiglio parte una richiesta formale indirizzata al sindaco Nicola Balice e alla Giunta: una relazione dettagliata sull’andamento dell’attività amministrativa e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche dell’ultimo semestre. Il richiamo è netto: Statuto, Regolamento del Consiglio, principio di collaborazione tra organi dell’Ente. L’obiettivo è garantire al Consiglio comunale un quadro aggiornato sull’esecuzione del mandato amministrativo, come previsto dal TUEL. È un atto che rimette al centro il ruolo dell’assemblea elettiva e la sua funzione di controllo politico-amministrativo.

Il terzo tassello completa il quadro: una seconda richiesta di relazione, questa volta focalizzata su gestione finanziaria, stato delle opere pubbliche, affidamenti diretti per le manutenzioni, determinazioni dirigenziali rilevanti e criticità nei settori strategici. Un documento che, nelle intenzioni della presidenza, deve consentire al Consiglio di esercitare pienamente il proprio ruolo e, se necessario, aprire un confronto nelle commissioni competenti.

«Occorre preliminarmente ribadire la mia più ampia ed indiscutibile appartenenza a questa maggioranza e fiducia nell’operato del sindaco e collega Nico Balice.

Venendo al merito delle due note cui siete venuti a conoscenza (addirittura il secondo documento con protocollo interno), mi preme sottolineare che la proposta di modifica del regolamento speciale del corpo di polizia locale nasce dall’esigenza di porre dei correttivi alle norme in esso indicate in quanto palesemente discriminatorie e comunque illegittime. Ho ritenuto di fare mia la segnalazione giunta per protocollo, alla mia attenzione, dalla Rsu Cse Flpl, visto che la commissione cui avevo inviato la stessa, ha ritenuto di non volerla licenziare demandando la questione al Segretario Generale. Ebbene nel rispetto delle norme e del regolamento non posso condividere questa scelta in quanto l’approvazione del detto regolamento è di competenza del consiglio comunale così come lo è qualsiasi modifica.

Del resto, il Regolamento in questione è stato approvato in Consiglio comunale nel 2022 e nel 2025 è stato riportato in consiglio per la modifica dell’art. 54.

In relazione alla mia seconda nota mi limito a dire che nella mia qualità di Presidente de consiglio e seconda carica istituzionale della città non ho fatto altro che applicare la norma regolamentare che mi consente ciò, tra l’altro, nell’interesse dei consiglieri comunali; quindi, non esiste alcun attacco o fine della luna di miele, ma solo collaborazione incondizionata e supporto nel rispetto delle regole».

Emanuele Bracone