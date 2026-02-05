Cofelice: “La Bit 2026 è un’occasione unica per valorizzare il Molise”

CAMPOBASSO. Domani mattina, alle ore 10, il consigliere regionale Fabio Cofelice, Delegato a Turismo e Cultura, terrà una conferenza stampa presso l’Assessorato in via Milano 15 a Campobasso, in vista della partecipazione del Molise alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma dal 10 al 12 febbraio a Milano.

“La presenza della Regione Molise a uno degli eventi turistici più importanti a livello internazionale rappresenta un’occasione unica per valorizzare il territorio e le sue eccellenze”, ha dichiarato Cofelice. Durante l’incontro saranno illustrati calendario e dettagli degli appuntamenti, che coinvolgeranno istituzioni, operatori turistici e professionisti del settore, con un’attenzione particolare alle sfide legate a innovazione e nuove tecnologie.

Intanto prosegue l’attività dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura per promuovere il territorio anche attraverso altre iniziative. Da ieri e fino a domani, una importante produzione cinematografica, guidata dal noto regista Riccardo Milani, sta effettuando sopralluoghi in Molise, tra Campobasso, Isernia e Termoli.

“Da tempo sono in contatto con questa casa di produzione e con altre realtà importanti – ha aggiunto Cofelice – perché l’interesse verso il Molise cresce costantemente, anche grazie alla nascita della Molise Film Commission. Credo fermamente che le produzioni cinematografiche e televisive possano diventare un vero e proprio trampolino di rilancio per il turismo, l’economia e la società regionale. La presenza di Milani e del suo team conferma quanto il nostro territorio sia attrattivo e il buon lavoro svolto dalla Giunta regionale e dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo”.

AZ