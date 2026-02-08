Coi giovani in campo la città può credere nel domani

TERMOLI. La nostra città, per un attimo, ha smesso di rincorrere il rumore e ha ascoltato sé stessa. Un luogo che riapre, come il Centro Spes, e giovani che scelgono di restare, come i Giovani Termolesi, raccontano la stessa verità: il futuro non nasce per caso, ma dalla cura. Dalla presenza. Dal coraggio di trasformare l’incontro in comunità. In un tempo che invita alla fuga o all’indifferenza, c’è chi decide di fermarsi, di costruire, di prendersi responsabilità. Non per eroismo, ma per appartenenza. Ed è forse da qui, da gesti semplici e condivisi, che una città può tornare a credere nel domani.

Emanuele Bracone