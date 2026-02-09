“Colata di aria artica” e pioggia: settimana grigia fino a San Valentino

TERMOLI. Nuvoloni neri all’orizzonte in questo secondo lunedì di febbraio. Termoli e la costa adriatica si preparano a una settimana decisamente uggiosa. Dopo alcuni giorni di tempo relativamente tranquillo, da martedì 10 febbraio il cielo si farà spesso coperto e non mancheranno piovaschi intermittenti, che accompagneranno tutta la settimana. E’ confermata infatti la colata di aria artica pronta a sferzare l’Europa tra il 14 e il 16 Febbraio, ponendo fine al dominio delle correnti oceaniche e riportando temperature puramente invernali del paese, secondo i meteorologi de “IlMeteo.it”.

Mercoledì e giovedì le giornate saranno variabili: nuvole e pioggia a tratti renderanno l’aria fresca e umida, mentre le temperature resteranno tipiche di metà febbraio, con mattinate fredde e pomeriggi poco più miti.

Il weekend, coincidente con San Valentino, non porterà un miglioramento significativo. Sabato 14 e domenica 15 febbraio il cielo resterà grigio, con nuovi rovesci e vento leggero che accentuerà la sensazione di freddo, soprattutto lungo la costa e nelle zone collinari vicine.

Fino al 15 febbraio fase invernale, tra nuvole, pioggia leggera e poche pause di sole, da affrontare con l’ombrello e abbigliamento caldo.

AZ