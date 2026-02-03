Con gli “Amici di Roman” tra i banchi torna “Ogni battito conta”

CAMPOMARINO. Prevenzione cardiaca tra i banchi: torna “Ogni battito conta” con screening Ecg per i più piccoli.

Campomarino rilancia la prevenzione cardiovascolare partendo dai bambini. Venerdì 6 febbraio, alle ore 9:30, nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo Statale di Campomarino, prende il via la seconda edizione del progetto “Ogni battito conta”, promosso dall’Associazione n.14 – Amici di Roman in sinergia con Asrem Molise e con la direzione scolastica locale.

Dopo la donazione di un defibrillatore al Comune nella prima edizione, l’iniziativa evolve e si radica ulteriormente nel tessuto civico, puntando sulla prevenzione precoce attraverso screening elettrocardiografici (Ecg) dedicati agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Gli esami saranno effettuati direttamente nei locali scolastici da personale sanitario qualificato, con il coinvolgimento attivo delle famiglie e della comunità educante.

A eseguire gli screening saranno i cardiologi Asrem Gianludovico Magrì e Costanzo Spedaliere, con l’obiettivo di intercettare tempestivamente eventuali anomalie e promuovere una cultura della salute consapevole e condivisa. Il progetto si fonda su un’alleanza strutturata tra scuola, sanità e territorio, riaffermando il principio che la tutela della salute dei più giovani è responsabilità collettiva.

Alla presentazione ufficiale interverranno il Direttore Generale Asrem Giovanni Di Santo, il Direttore Sanitario Giovanni Giorgetta, i medici cardiologi coinvolti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale, a testimonianza del valore scientifico, educativo e sociale dell’iniziativa.

“Ogni battito conta” si propone come modello replicabile di prevenzione attiva in ambito scolastico, con l’auspicio che Campomarino diventi laboratorio permanente di salute pubblica e sensibilizzazione civica.

