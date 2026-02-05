“Dai colore alla vita!”: i giovani sono protagonisti

TERMOLI. Si è svolta presso il Cinema Sant’Antonio di Termoli la quarta edizione dell’iniziativa “Dai colore alla vita!”, appuntamento centrale della Settimana per la Vita 2026 promossa dalla Diocesi di Termoli‑Larino. Un evento partecipato e ricco di contenuti, che ha visto bambini, ragazzi e giovani riflettere ed esprimersi sul tema scelto per quest’anno: “Prenditi a cuore: costruisci il futuro della Salute”.



La Settimana per la Vita è organizzata dall’Area Umana Integrale della diocesi, in collaborazione con numerose realtà ecclesiali e associative: Pastorale della Salute, Pastorale Giovanile, Pastorale della Famiglia, Movimento per la Vita, Un Paese per Giovani, Amoris Laetitia, LILT Campobasso, Unitalsi e altre associazioni impegnate nel contrasto alle povertà sanitarie e sociali.

All’ex Cinema Sant’Antonio si sono alternati momenti di riflessione, testimonianze e festa. Particolarmente significativo il messaggio del Movimento per la Vita, che ha richiamato l’attenzione sulla campagna “Prima i Bambini”, lanciata in occasione della Giornata Nazionale per la Vita del 1° febbraio: un invito a rimettere al centro i più piccoli come fondamento di ogni autentico progetto di futuro.



Nel corso della mattinata è stato presentato anche il Concorso Scolastico Nazionale 2026 del Movimento per la Vita, dal titolo “Rifare l’Europa. Un gioco da ragazzi – La rinascita europea passa dalle idee dei giovani”, creando un ponte ideale tra l’esperienza locale e una riflessione di respiro nazionale sul ruolo delle nuove generazioni nella costruzione dell’Europa di domani.

Molto toccanti le testimonianze del progetto “Mano nella mano”, il doposcuola parrocchiale che accompagna bambini e ragazzi nel loro percorso educativo e umano. Le famiglie coinvolte hanno raccontato come questo spazio rappresenti non solo un supporto allo studio, ma anche un luogo di crescita, condivisione e trasmissione di valori.

Momento centrale dell’evento è stata la premiazione del concorso “Dai colore alla vita!”, giunto alla sua quarta edizione. Scuole e gruppi di catechismo della diocesi hanno ricevuto attestati e riconoscimenti per i lavori presentati, espressione di creatività, sensibilità e attenzione al tema della salute intesa nella sua dimensione fisica, sociale e spirituale.

Hanno partecipato attivamente:

Parrocchia SS. Maria del Carmelo di Termoli

Istituto Comprensivo “Bernacchia‑Schweitzer”

Liceo Classico “G. Perrotta”

Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”



Una presenza che conferma il forte legame tra parrocchie, scuole statali e percorsi di catechismo diocesani, uniti in un cammino educativo condiviso.

Il messaggio che ha attraversato l’intera mattinata è stato chiaro: “Dai colore alla vita!”. Un invito a non restare spettatori, ma a colorare il presente e il futuro con scelte di impegno, cura e speranza, partendo proprio dalle nuove generazioni.

L’iniziativa ha confermato ancora una volta l’impegno della Diocesi di Termoli‑Larino nel promuovere una cultura della vita integrale, capace di tenere insieme educazione, salute e responsabilità sociale. In un tempo segnato da sfide complesse, esperienze come “Dai colore alla vita!” dimostrano che educare alla cura è la strada più concreta per costruire il futuro della salute.

