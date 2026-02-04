Decoro e igiene: al via la petizione contro le deiezioni canine

TERMOLI. A Termoli cresce la preoccupazione per il decoro urbano e la gestione dei cani in città. Negli ultimi giorni, un gruppo di cittadini ha promosso una petizione dal titolo “Decoro urbano e corretta gestione delle deiezioni canine”, sottolineando come il problema non riguardi solo l’estetica, ma anche la salute pubblica, l’igiene e la sicurezza.

Secondo i firmatari, i cani fanno ormai parte delle famiglie e arricchiscono la comunità, ma è responsabilità imprescindibile dei proprietari assicurarsi che gli animali non compromettano la vivibilità degli spazi pubblici. Negli ultimi tempi si sono registrati comportamenti incivili come:

Deiezioni solide lasciate sui marciapiedi, nei parchi e nelle aree gioco dei bambini , creando disagi per pedoni, anziani e persone con disabilità.

, creando disagi per pedoni, anziani e persone con disabilità. Urine canine non lavate , che danneggiano muri, portoni, arredi urbani, automobili e strutture pubbliche, causando cattivi odori e degrado urbano.

, che danneggiano muri, portoni, arredi urbani, automobili e strutture pubbliche, causando cattivi odori e degrado urbano. Cani liberi o con guinzagli troppo lunghi, che possono spaventare bambini, creare pericoli per altri animali e complicare la raccolta delle deiezioni.

Il problema si aggrava a causa del crescente numero di animali presenti sul territorio. In Molise, secondo dati ministeriali aggiornati al 27 gennaio 2026, i cani microchippati sono 96.340 su una popolazione residente di circa 287.700 abitanti. A Termoli risultano registrati oltre 4.000 cani microchippati, senza contare randagi e animali non censiti.

I firmatari evidenziano le criticità sanitarie, ambientali ed economiche: le deiezioni canine contengono batteri e parassiti (Toxocara canis, Giardia, E. coli, Salmonella) che rappresentano un rischio per la salute, mentre gli escrementi convogliati nei tombini possono contaminare le acque marine, compromettendo la balneabilità e l’ecosistema. Il problema si acuisce in estate, quando la popolazione della città triplica a causa dei turisti e dei loro animali, aumentando il rischio di degrado urbano e danni economici.

Per affrontare la situazione, la petizione propone all’Amministrazione Comunale di:

Introdurre un’ordinanza specifica per obbligare i proprietari a diluire le urine dei cani con acqua. Intensificare i controlli su tutto il territorio e applicare sanzioni efficaci. Tenere i cani al guinzaglio di lunghezza massima di 1,5 metri. Installare cartellonistica informativa sul rispetto delle regole e relative sanzioni. Disporre distributori di sacchetti e cestini dedicati per la raccolta delle deiezioni. Avviare campagne di sensibilizzazione nelle scuole e in città. Creare aree canine attrezzate, pulite quotidianamente. Lavaggio periodico delle strade, almeno quindicinale in estate, per rimuovere le deiezioni. Ripristinare il servizio di spazzamento tradizionale, eliminando i soffiatori rumorosi e inefficaci.

Il rispetto per gli animali è fondamentale, ma altrettanto imprescindibile è il rispetto per tutti i cittadini e per la città stessa. La petizione, già sottoscritta da centinaia di persone, vuole promuovere una Termoli più pulita, sicura e accogliente per residenti, turisti e attività economiche.