Della Porta (Fdi): “A Torino non c’è dissenso ma violenza eversiva, lo Stato reagisca”

TERMOLI. Il pestaggio del poliziotto a Torino non è un incidente di piazza né l’ennesima frizione tra manifestanti e forze dell’ordine: per il senatore Costanzo Della Porta, componente della Commissione parlamentare Antimafia, rappresenta “la prova definitiva di un antagonismo che ha scelto la violenza come metodo politico, muovendosi dentro un’area di illegalità strutturata che nulla ha a che vedere con la democrazia”. Nessuna attenuante, nessuna lettura indulgente: “Non è protesta, non è libertà di manifestare. È violenza organizzata, è odio contro le istituzioni”.

Della Porta esprime solidarietà alla Polizia di Stato, al Capo della Polizia e a “tutte le donne e gli uomini in divisa che ogni giorno garantiscono sicurezza, legalità e libertà ai cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità”. Per il senatore, colpire un agente significa colpire lo Stato stesso: “È un attacco alle fondamenta democratiche, un salto di qualità che non può essere derubricato a semplice tensione sociale”.

Il parlamentare lega l’episodio al dibattito sul pacchetto sicurezza, sostenendo che strumenti più efficaci di prevenzione e repressione avrebbero potuto “evitare o quantomeno contenere drasticamente” quanto accaduto. E avverte: “Chi oggi ostacola queste norme dovrà assumersi fino in fondo la responsabilità politica delle conseguenze”.

Il giudizio si allarga poi al contesto: “Da troppo tempo questi gruppi trovano coperture culturali e politiche che li legittimano, minimizzando responsabilità gravissime. Non esistono cause nobili che giustifichino la violenza. Ogni ambiguità è complicità”. Come componente dell’Antimafia, Della Porta richiama l’attenzione sulla “saldatura ormai evidente tra centri sociali occupati, reti antagoniste e pratiche sistematiche di illegalità”, un intreccio che – sostiene – non può più essere ignorato.

La conclusione è un appello diretto allo Stato: “Serve una risposta ferma, concreta, non solo dichiarazioni. Lo Stato deve dimostrare, con i fatti, di saper difendere se stesso”.

EB