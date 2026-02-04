Depuratore del Cosib, entra in gioco la società Saem

TERMOLI. Il Cosib mette un altro tassello fondamentale nel percorso – lungo, complesso, scandito da atti tecnici e verifiche normative – che porterà al completamento funzionale del depuratore consortile della Valle del Biferno, infrastruttura strategica per l’intero sistema produttivo del basso Molise. Con la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 30 gennaio 2026, firmata dall’ingegnere Marco Morrone, il Consorzio autorizza formalmente l’impresa appaltatrice Castaldo Costruzioni srl a subappaltare le lavorazioni specialistiche delle categorie OS30 e OG10 alla SAEM Impianti srl di Manfredonia, per un importo complessivo di 225.197,95 euro. È un passaggio tutt’altro che marginale: rappresenta l’atto che consente al cantiere di entrare nella fase esecutiva più tecnica e qualificante, quella che riguarda impiantistica, automazione, reti e opere connesse, cioè il cuore funzionale dell’impianto.

Il subappalto non è una scelta discrezionale, ma un obbligo derivante dal contratto e dalla normativa: Castaldo Costruzioni, pur risultata aggiudicataria della gara del 2022 con un ribasso del 22,262%, non possiede le qualificazioni SOA necessarie per le categorie OS30 e OG10. Da qui la necessità di affidare tali lavorazioni a un’impresa specializzata. La SAEM Impianti, destinataria dell’incarico, risulta in possesso dell’attestazione SOA OG10 e della documentazione tecnica richiesta per OS30, oltre alla regolarità contributiva certificata dal DURC. Il COSIB, come previsto dal Codice dei Contratti, effettuerà il pagamento diretto al subappaltatore, garantendo trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari.

La gara del dicembre 2022 ha portato all’aggiudicazione a Castaldo Costruzioni, mentre nel 2025 è stata approvata la prima perizia di variante, che ha aggiornato il quadro economico complessivo a 2.221.960,63 euro, con 221.960,63 euro di IVA a carico del COSIB in quanto ente pubblico economico.

Un passaggio chiave della determinazione è la certificazione che, con questo subappalto, non residuano ulteriori quote obbligatorie da subappaltare nelle categorie OG10 e OS30. Significa che l’assetto esecutivo dell’opera è ormai definito e che il cantiere può procedere senza ulteriori passaggi autorizzativi, concentrandosi sulla realizzazione delle lavorazioni più tecniche e delicate.

Il depuratore della Valle del Biferno non è un’opera qualsiasi: è un’infrastruttura che incide direttamente sulla sostenibilità ambientale dell’area industriale, sulla qualità dei servizi offerti alle imprese, sulla capacità del territorio di attrarre investimenti e attività produttive moderne.

EB