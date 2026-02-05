Depuratore: nuovo passo in avanti sul percorso di delocalizzazione con le opere elettromeccaniche

TERMOLI. Nel percorso che accompagna la dismissione del depuratore del porto e la sua delocalizzazione a Pantano Basso, autorizzato il subappalto da Acea Molise delle opere elettromeccaniche ed elettriche del Lotto 3 – ampliamento dell’impianto di depurazione in località Pantano – al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Giacchini Srl (mandataria) e Ternana Impianti Srl (mandante).



Il Lotto 3 – ampliamento dell’impianto di Pantano Basso – è uno dei segmenti più sensibili dell’intera operazione: qui confluirà la capacità depurativa che consentirà la chiusura definitiva dell’impianto portuale. Il progetto esecutivo vale 7,76 milioni di euro. Nel 2025 era già stato autorizzato un primo subappalto per le opere civili alla Favellato Claudio S.p.A.; ora arriva il via libera per la parte elettromeccanica ed elettrica, per un importo presunto di 1.139.890,74 euro.



Un altro passo, dunque, nella complessa infrastruttura amministrativa che accompagna la più importante trasformazione ambientale e urbanistica del territorio termolese degli ultimi decenni: la chiusura del depuratore del porto, la sua delocalizzazione a Pantano Basso e la costruzione di un sistema idrico integrato finalmente adeguato alla crescita della città, alla tutela del mare e alla qualità della vita dei residenti

