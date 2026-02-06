Difesa del “made in Italy”, Montecilfone sostiene la battaglia ‘europea’ di Coldiretti

MONTECILFONE. Il Consiglio comunale, riunito mercoledì sera su impulso del sindaco Giorgio Manes e della Giunta, ha approvato all’unanimità la delibera che sostiene la richiesta di Coldiretti Molise per la revisione dell’articolo 60 del Codice Doganale dell’Unione, la norma che oggi consente di attribuire l’origine di un prodotto al Paese dell’ultima trasformazione sostanziale anche quando la materia prima proviene dall’estero. Una disciplina che, secondo l’organizzazione agricola e secondo l’intero Consiglio, genera opacità, disorienta i consumatori, penalizza i produttori locali e permette l’immissione sul mercato di alimenti etichettati come “made in Italy” pur essendo ottenuti da ingredienti importati a basso costo.

La delibera, modellata sulla bozza trasmessa ai sindaci da Coldiretti, richiama l’intero impianto normativo europeo – dal regolamento (UE) 952/2013 al regolamento delegato 2446/2015 – evidenziando come l’attuale disciplina doganale, nata per finalità fiscali e classificatorie, risulti ormai inadeguata a garantire trasparenza e corretta informazione al consumatore. Per i prodotti agroalimentari, il criterio dell’“ultima trasformazione” finisce infatti per oscurare la reale provenienza delle materie prime, generando casi emblematici come quello del triplo concentrato di pomodoro importato e lavorato in Italia solo per ottenere il marchio nazionale.

Il Consiglio impegna il sindaco ad attivarsi presso l’Anci affinché l’associazione dei Comuni italiani promuova, nelle sedi europee competenti e anche tramite il Comitato delle Regioni, l’avvio di una procedura di modifica del Codice Doganale dell’Unione. L’obiettivo è escludere i prodotti agricoli e alimentari dall’attuale disciplina e adottare come unico criterio di origine quello del “luogo di provenienza” definito dal regolamento (UE) 1169/2011, ritenuto l’unico in grado di assicurare trasparenza e tutela effettiva dei cittadini.

La delibera incarica inoltre il sindaco di avviare interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione e di sollecitare il Presidente della Regione Molise affinché porti la questione nella Conferenza Stato-Regioni, costruendo un fronte istituzionale ampio a sostegno della riforma. Una linea che Coldiretti definisce “opportuna e necessaria” nella lettera firmata dal direttore Ascolese e dal presidente Papa, in cui l’organizzazione ribadisce la storica battaglia contro “l’inganno dell’ultima trasformazione” e denuncia la mancanza di reciprocità negli standard sanitari, ambientali e di tutela del lavoro per molti prodotti importati da Paesi extra Ue.

Con il voto unanime di mercoledì, Montecilfone si unisce ai Comuni molisani e di altre regioni che stanno assumendo una posizione politica chiara a difesa della filiera agricola nazionale e della trasparenza verso i cittadini. La delibera costituirà la base delle iniziative istituzionali che il Comune è chiamato a intraprendere nelle prossime settimane.

