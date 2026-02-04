Giornata contro lo spreco alimentare: il monito di Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Ogni giorno nel mondo finisce nella spazzatura cibo equivalente a oltre un miliardo di pasti, un paradosso che fotografa modelli di consumo distorti e inefficienze lungo le filiere distributive. Il 60% dello spreco avviene nelle case, il 28% nella ristorazione e il 12% nel commercio al dettaglio: numeri che Coldiretti, sulla base dei dati Unep, rilancia alla vigilia della Giornata contro lo Spreco Alimentare del 5 febbraio, per ricordare che il problema non è solo economico e ambientale, ma profondamente etico in un mondo dove milioni di persone non hanno accesso a un’alimentazione adeguata.

Per Coldiretti Molise la risposta passa dai territori e dai sistemi alimentari locali, capaci di accorciare le distanze tra chi produce e chi consuma. “Una soluzione taglia sprechi può venire dalle filiere corte”, sottolinea il direttore regionale Aniello Ascolese, richiamando i dati Ispra secondo cui acquistare prodotti a chilometro zero può ridurre lo spreco fino al 70%. Cibi più freschi, maggiore durata, meno emissioni dovute al trasporto: un circolo virtuoso che si attiva ogni volta che si sceglie un mercato contadino o l’acquisto diretto in azienda.

In Italia questo modello trova la sua infrastruttura più solida nella rete di Campagna Amica, la più grande d’Europa per la vendita diretta, con quasi ventimila punti tra fattorie, mercati, agriturismi, ristoranti e orti urbani. In Molise la rete si concretizza nei due mercati coperti di Campobasso e Isernia, aperti due volte a settimana (giovedì e sabato nel capoluogo, martedì e venerdì nel capoluogo pentro, dalle 8.30 alle 14.30), dove i cittadini possono acquistare prodotti freschi, genuini e a giusto prezzo direttamente dalle mani degli agricoltori e degli allevatori molisani.

Ridurre lo spreco, però, significa anche cambiare abitudini quotidiane: programmare la spesa con liste mirate, evitare le maxi-scorte che rischiano di finire scadute, scegliere prodotti di stagione, conservare correttamente gli alimenti e leggere con attenzione le etichette distinguendo tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”, un dettaglio che spesso salva cibo ancora perfettamente utilizzabile.

A completare il quadro c’è la tradizione, quella vera, che in Molise non si spreca mai. La “cucina degli avanzi”, rilanciata dai cuochi contadini di Campagna Amica, torna protagonista con ricette che trasformano ciò che resta in piatti identitari: dalla frittata di pasta alle zuppe contadine, dai ripieni alle torte salate, un patrimonio gastronomico che insegna a non buttare nulla e a dare nuova vita agli alimenti, custodendo al tempo stesso la memoria culinaria del territorio.

In occasione della Giornata contro lo Spreco Alimentare, Coldiretti Molise invita dunque a compiere un gesto semplice ma concreto: fare la spesa nei mercati di Campagna Amica e riscoprire la creatività della cucina domestica. Perché combattere lo spreco non è solo un dovere ambientale, ma un atto di responsabilità verso la comunità, l’economia locale e le generazioni future.

