“Giovani Termolesi”, dalla comunità digitale alla città reale: una generazione che torna e costruisce

TERMOLI. Accolti dal sindaco, Nico Balice, e in mezzo a loro anche il consigliere e presidente di commissione Marco Verini, i Giovani Termolesi hanno presentato ufficialmente il proprio progetto.

Un direttivo strutturato, con sette componenti (ma in sala consiliare almeno 40 i partecipanti):

Presidente: Nicola De Leo

Vicepresidente: Valeria Sacchetti

Tesoriere: Antonio Manuel Di Rosa

Segretaria: Silvia Berardi

Consigliere: Carmela Padalino

Consigliere: Gianluca Biondelli

Consigliere: Federico Biondelli

Non un’associazione “contro”, ma un’associazione “per”. Per la città, per il futuro, per un’idea di Termoli che non si accontenta di sopravvivere ma ambisce a rigenerarsi a partire dalle energie migliori della sua generazione più giovane. È questo il senso profondo del progetto Giovani Termolesi, presentato pubblicamente come un percorso collettivo che nasce dal basso, si organizza, si struttura e ora chiede di incidere realmente sul tessuto urbano, sociale e culturale della città.

Lontano dalle retoriche del lamento e dal racconto stereotipato di un Sud immobile, Giovani Termolesi si colloca in una traiettoria diversa: quella della “tornanza”, del rientro consapevole, della restituzione. Giovani che sono andati via per formarsi, studiare, lavorare, conoscere altri mondi, e che oggi scelgono di tornare non per mancanza di alternative, ma per investire competenze, visione ed energie nel luogo a cui sentono di appartenere.

Il dato forse più emblematico è l’origine del percorso: un semplice messaggio su Instagram. Da lì, in pochi mesi, centinaia di contatti, decine di incontri, una community attiva e un’associazione formalmente costituita. Un passaggio tutt’altro che scontato, che segna il superamento della dimensione puramente digitale per approdare a quella più complessa – e più faticosa – della socialità reale e della progettazione condivisa.

Oggi Giovani Termolesi conta migliaia di follower, decine di soci attivi e un direttivo strutturato, composto da giovani professionisti con competenze differenti ma complementari. Numeri che, da soli, non bastano a spiegare il fenomeno, ma che diventano significativi se letti insieme a un altro dato chiave: la partecipazione. Non like, ma presenza. Non commenti, ma idee. Non slogan, ma disponibilità a mettersi in gioco.

La presentazione dell’associazione ha visto un elemento tutt’altro che marginale: la presenza e l’intervento del sindaco di Termoli, che ha scelto di parlare non da rappresentante di parte, ma da primo cittadino, rivendicando un metodo fondato su apertura, ascolto e collaborazione istituzionale.

Un messaggio chiaro: le porte del Comune sono aperte, non per cooptare o inglobare, ma per costruire un dialogo permanente. Un dialogo che non chiede uniformità di vedute, ma responsabilità. In questo senso, il passaggio forse più significativo è l’invito esplicito a superare la critica sterile, quella che si consuma sui social senza produrre cambiamento, per sostituirla con una critica propositiva, capace di tradursi in soluzioni.

È una linea sottile, ma decisiva: Giovani Termolesi non nasce per sostituirsi alle istituzioni, né per porsi come contropotere ideologico, ma per diventare un interlocutore credibile, capace di incidere sulle scelte attraverso idee, progetti e visione di lungo periodo.

La forza del progetto sta anche nella chiarezza della sua missione, costruita attraverso momenti di ascolto collettivo e sondaggi partecipati. Dai primi confronti è emersa una domanda netta: a Termoli manca senso di appartenenza e mancano spazi di aggregazione. Due carenze che non si risolvono con eventi spot, ma con un lavoro continuo e strutturato.

Da qui la definizione di alcuni assi prioritari:

Cultura, intesa non solo come offerta di eventi, ma come valorizzazione di ciò che già esiste, messa in rete delle realtà attive e apertura a linguaggi contemporanei.

Educazione e formazione, con un’attenzione particolare alla crescita personale, alle competenze emotive, alla qualità delle relazioni.

Lavoro, affrontato non come slogan, ma come sistema: orientamento, connessione tra imprese e giovani, valorizzazione dell’imprenditoria locale, accompagnamento alle scelte.

Benessere, declinato in senso ampio: salute fisica, psicologica, prevenzione, qualità della vita.

Un’impostazione che restituisce un’idea di gioventù non riducibile al tempo libero, ma pienamente consapevole della complessità del vivere contemporaneo.

Dai principi ai progetti: il piano 2026

Il passaggio decisivo, quello che distingue Giovani Termolesi da molte esperienze simili, è l’approdo a un piano operativo. Il 2026 viene immaginato come l’anno della messa a terra di una prima serie di iniziative concrete.

Tra queste, spiccano progetti culturali come Apericultura e Cineforum, che mirano a trasformare la fruizione cinematografica in esperienza critica e condivisa, con dibattiti e approfondimenti sui linguaggi audiovisivi. Accanto a questi, laboratori dedicati alla crescita personale, all’educazione emotiva, alla gestione dell’ansia e alla comunicazione non violenta, segno di una sensibilità nuova e necessaria.

Sul fronte del lavoro, il progetto LavoroCE si propone come piattaforma di connessione tra giovani e tessuto produttivo, con un doppio binario: da un lato la promozione delle eccellenze locali, dall’altro l’orientamento dei più giovani, in particolare studenti delle scuole superiori, chiamati a scegliere con maggiore consapevolezza il proprio percorso.

Spazi, rete, comunità: la sfida vera

Dietro ogni progetto, però, c’è una questione più profonda: lo spazio. Non solo fisico, ma simbolico. Spazi in cui incontrarsi, riconoscersi, discutere, sbagliare, riprovare. Spazi che oggi mancano e che rappresentano uno dei nodi centrali per qualsiasi politica giovanile degna di questo nome.

In questo senso, Giovani Termolesi intercetta un bisogno reale e lo trasforma in proposta, puntando su alleanze: con altre associazioni, con enti come il Centro SPES, con le istituzioni, con i professionisti del territorio. La parola chiave è rete, non come formula astratta, ma come infrastruttura sociale.

Il rischio più grande per iniziative di questo tipo è l’effetto entusiasmo iniziale seguito da un rapido esaurimento. Giovani Termolesi sembra voler evitare questa trappola puntando su metodo, gradualità e visione di lungo periodo. Non promette miracoli, ma processi. Non soluzioni immediate, ma direzioni di marcia.

In una città che spesso ha vissuto il futuro come minaccia, questo progetto prova a ribaltare la prospettiva: il futuro non è qualcosa da temere o da subire, ma uno spazio da abitare insieme. A patto di avere il coraggio di farlo.

E forse è proprio qui il valore più autentico di Giovani Termolesi: non tanto in ciò che è già stato fatto, ma nella possibilità concreta che rappresenta. Quella di una generazione che smette di chiedere “cosa manca” e inizia a domandarsi “cosa possiamo costruire”. Insieme.

Emanuele Bracone