Gli psicologi italiani ricordano la professoressa Maria Rita Parsi, presente anche il Molise

TERMOLI. Si è concluso ieri il Consiglio Nazionale di febbraio 2026 nel ricordo della professoressa Maria Rita Parsi.

«È il quinto dall’insediamento del 14 aprile 2025 dei nuovi consiglieri che mi onoro di rappresentare come prima presidente donna e prima presidente libero professionista», ha dichiarato la presidente. «Dieci mesi di lavoro incessante, duro, deciso, coraggioso, sfidante, spesso a capo basso e senza megafoni. Questa è la maggioranza del Consiglio di cui io sono la portavoce, questo è il gruppo di consiglieri regionali e provinciali che sostiene la Psicologia e le nuove sfide insieme a me».

«Schivando voti contrari a raffica e qualche astensione, portiamo avanti una traiettoria che riteniamo necessaria per l’evoluzione della nostra professione nel rispetto doveroso della nostra legge istitutiva 56/89, come gli emendamenti al ddl professioni sanitarie e la programmazione per il 2026 della revisione del codice deontologico, approvati ieri a maggioranza».

La presidente ha poi ringraziato uno ad uno i consiglieri della maggioranza al CNOP:

«Francesca Schir, Ordine Bolzano;

Massimo Aiello, Ordine Calabria;

Eva Pascoli, Ordine Friuli Venezia Giulia;

Claretta Femia, Ordine Liguria;

Valentina Di Mattei, Ordine Lombardia;

Alessandra Ruberto, Ordine Molise;

Giancarlo Marenco, Ordine Piemonte;

Tullio Garau, Ordine Sardegna;

Katia Castellini, Ordine Trento;

Laura Berretta, Ordine Umbria;

Davide Perrone, Ordine Valle d’Aosta;

Nicola Panza, Albo B;

e infine me stessa, la Gulino dell’Ordine Toscana».

«Agli uffici e alle dirigenti del Cnop, che da oggi si avvalgono di una nuova unità di personale, va un grazie di cuore speciale. Insieme e in Rete rappresentiamo la professione di oggi e scommettiamo sulla professione di domani».

E, nel quadro della rappresentanza territoriale, è stato sottolineato che «il Molise ha portato la sua voce autorevole attraverso la presenza di Alessandra Ruberto, confermando che anche i territori più piccoli sanno incidere sulle grandi scelte della professione».