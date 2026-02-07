Governance del farmaco, l’Asrem sceglie l’integrazione ospedale-territorio

TERMOLI. Rivoluzione ‘governance del farmaco’: Asrem cambia rotta confermando l’integrazione ospedale-territorio.

Con la Deliberazione n. 184 del 7 febbraio 2026 l’ASReM imprime una discontinuità netta rispetto al passato e inaugura una nuova stagione per la gestione farmaceutica regionale. L’atto modifica l’Atto Aziendale del 2018 e istituisce articolazioni territoriali moderne, capaci di portare la farmacia ospedaliera dentro le Case della Comunità e nei presidi delle aree interne. Non un semplice ripristino di punti di erogazione, ma la costruzione di una rete integrata che unisce i poli per acuti ai territori più fragili.

La nuova architettura territoriale

Il provvedimento definisce due assi strategici:

Polo Basso Molise

Nasce la Farmacia dell’Ospedale Territoriale di Comunità “Vietri” di Larino, articolazione diretta della Farmacia Ospedaliera del P.O. “San Timoteo” di Termoli. Un ritorno atteso, che ricuce una frattura aperta da anni e restituisce al Basso Molise un presidio essenziale.

Vengono istituite le Farmacie della Casa di Comunità “SS. Rosario” di Venafro e del P.O. “F. Caracciolo” di Agnone, entrambe collegate funzionalmente alla S.S. Farmacia Ospedaliera del P.O. “Veneziale” di Isernia. Una scelta che rafforza la dorsale sanitaria delle aree interne e garantisce continuità operativa con il principale hub ospedaliero del territorio.

Questa rete, coordinata dalla S.C. Governance del Farmaco, punta a superare definitivamente la stagione dei tagli e delle chiusure, riportando i servizi essenziali vicino ai cittadini.

La visione dell’ASReM: prossimità, sicurezza, continuità

Il Direttore Generale Giovanni Di Santo sintetizza così la portata dell’intervento:

“Crediamo al diritto alla cura di prossimità. I cittadini di Larino, Venafro, Agnone e delle aree interne non dovranno più compiere lunghi tragitti verso i capoluoghi per farmaci specifici e salvavita. La dipendenza funzionale dai grandi ospedali garantisce standard elevatissimi, pur restando vicini al domicilio del paziente. Con l’immediata esecutività dell’atto rispondiamo con urgenza ai bisogni della popolazione. La sanità non deve essere un luogo distante, ma un servizio che raggiunge il cittadino.”

Il Direttore Sanitario Giovanni Giorgetta ne evidenzia la dimensione clinica e organizzativa:

“Collegare le farmacie di Larino, Venafro e Agnone ai poli di Termoli e Isernia significa assicurare una gestione centralizzata dei farmaci ad alto costo e dei piani terapeutici complessi. Riduciamo il rischio clinico e favoriamo l’aderenza alla terapia: un paziente che trova il farmaco vicino casa si cura meglio. Stiamo costruendo un’architettura sanitaria con qualità uniforme, indipendentemente dalla distanza dai centri principali.”

Una scelta che cambia la geografia sanitaria del Molise

Il parere favorevole dei Direttori Sanitario e Amministrativo conferma la solidità di un atto che non si limita a correggere il passato, ma inaugura un modello nuovo: una rete farmaceutica che presidia l’intero territorio regionale, ricuce le periferie, riduce le disuguaglianze e restituisce dignità ai presidi storici.

Larino, Venafro e Agnone tornano ad essere nodi attivi della sanità pubblica.

Non più margini, ma punti di forza di una strategia che rimette al centro il cittadino e la sua possibilità di cura.

