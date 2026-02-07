Gravina contro Regione e Governo sulla debacle della Gigafactory

TERMOLI. «La decisione di Acc di archiviare definitivamente la Gigafactory in Italia non è soltanto una battuta d’arresto industriale: è uno spartiacque che colpisce Termoli e l’intero Molise nel punto più fragile, quello della fiducia nel futuro. Non è un fulmine a ciel sereno, perché da mesi era evidente che il progetto stesse scivolando verso il binario morto. Ed è proprio questa prevedibilità a rendere ancora più grave l’assenza di una regia politica forte, continua, negoziale. Una regia che non c’è mai stata: né da parte del Governo né, e questo pesa ancora di più sul territorio, da parte della Regione Molise». A dirlo è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Roberto Gravina, che ricostruisce una vicenda diventata simbolo di un vuoto istituzionale più ampio.

Secondo Gravina, il governo Meloni non ha mai esercitato il ruolo che gli competeva, nonostante Stellantis sia socio di maggioranza di Acc: «Il punto è semplice: non siamo davanti a un evento incontrollabile, ma all’ennesima rinuncia dell’esecutivo nazionale al proprio compito. L’assenza di una contrattazione vera ha lasciato campo libero a Stellantis, che ha potuto decidere unilateralmente senza alcun contrappeso istituzionale». In questo scenario, il Movimento 5 Stelle rivendica il lavoro svolto negli ultimi mesi: «Solo grazie alla nostra interrogazione in Commissione – ricorda Gravina – siamo riusciti a ottenere le prime informazioni ufficiali dopo settimane di silenzi e porte chiuse. Fino a quel momento Governo e Stellantis avevano blindato ogni dettaglio, negando ai lavoratori persino il diritto di sapere. Se oggi la crisi è chiara, è perché li abbiamo costretti a uscire allo scoperto. È un merito politico che rivendichiamo, pur sapendo che non basta a colmare l’inerzia di chi avrebbe dovuto agire molto prima».

Il consigliere interviene anche sulla narrazione, definita «strumentale», secondo cui il governo Conte avrebbe potuto esercitare il golden power: «Una falsità ripetuta per scaricare responsabilità. Gli atti ufficiali dimostrano che non era applicabile in quella fase. Continuare a riproporre questa versione è offensivo verso lavoratori ed elettori. La storia non si riscrive a colpi di propaganda».

Sul fronte industriale, Gravina giudica la nota diffusa da Stellantis come la conferma di ciò che il M5S denuncia da mesi: «La prospettiva di Termoli dipende ormai esclusivamente dalle scelte economiche del gruppo, non da una strategia nazionale. L’arrivo della linea e‑DCT entro il 2026, gli investimenti sui motori GSE Euro 7 e l’assorbimento dei dipendenti Acc sono un ripiego, non un progetto. Non compensano minimamente la portata occupazionale, tecnologica e strategica che la Gigafactory avrebbe garantito».

Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle continua a tenere alta l’attenzione in Parlamento: martedì Chiara Appendino interverrà in Aula sul caso Termoli, «a dimostrazione – sottolinea Gravina – che il nostro impegno non si è mai interrotto». E i dati di mercato, aggiunge, smentiscono la narrazione del presunto declino dell’elettrico: «Secondo Motus‑E, a gennaio sono state immatricolate 9.321 vetture full electric, +39,3% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota dell’elettrico puro sale al 6,6% e il parco circolante raggiunge 373.683 veicoli. Altro che crisi dell’elettrico: è la politica industriale italiana a essere in crisi».

Da qui la riflessione più ampia: «Il problema non è la tecnologia, ma l’assenza di una visione. Mentre altri Paesi investivano su ricerca, innovazione e filiere del nuovo automotive, l’Italia inseguiva battaglie ideologiche contro l’Europa. Questo immobilismo ha paralizzato un settore che avrebbe bisogno di programmazione e competenze, non di slogan».

Durissimo anche il giudizio sulla Regione Molise: «La Giunta si è limitata a ripetere rassicurazioni vuote, allineandosi in modo acritico alla linea romana. Nessun atto autonomo, nessuna richiesta formale al Governo, nessuna iniziativa per difendere il territorio. Ci si è nascosti dietro formule manichee mentre il Molise perdeva un investimento storico».

L’impatto sociale, secondo Gravina, è la parte più drammatica: «Non parliamo solo di economia. Parliamo di famiglie, lavoratori, indotto, comunità intere lasciate nell’incertezza perché chi doveva decidere non ha deciso. È un danno che rischia di essere irreparabile».

Il consigliere conclude con un appello diretto: «Palazzo Chigi convochi immediatamente le parti, come chiedono anche i sindacati. Non servono più rassicurazioni tardive: serve una strategia industriale vera, un cronoprogramma pubblico, impegni formali. Se Governo e Regione continueranno a sottrarsi, saranno complici di un danno storico e non più recuperabile».