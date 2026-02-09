«Le Regioni hanno fallito e la prova più evidente è il collasso della sanità sul territorio»

TERMOLI. Non è stata una semplice presentazione di un libro, ma un vero processo al regionalismo italiano, celebrato a Termoli, nella Casa Museo Stephanus, lo scorso 6 febbraio. Il saggio di Isaia Sales e Pietro Spirito, “Servono ancora le Regioni? Per una storia del regionalismo in Italia”, è diventato il pretesto – o meglio, il grimaldello – per scoperchiare mezzo secolo di illusioni istituzionali, conflitti di competenza, disuguaglianze crescenti e fallimenti politici.

A guidare l’incontro l’avvocato Simone Coscia, che già nel testo di convocazione aveva posto il Molise al centro del dibattito: una regione piccola, demograficamente in declino, economicamente fragile, amministrativamente inefficiente, eppure dotata di un apparato regionale che sembra aver smarrito la propria funzione originaria di programmazione e riequilibrio. Proprio da qui, dal cortocircuito tra teoria costituzionale e pratica quotidiana, è partita la discussione. Pietro Spirito ha ricordato che il regionalismo non è stato una scelta naturale dell’Italia repubblicana, ma una “scoperta della Costituente”, quasi un innesto forzato in un Paese che, prima della Seconda guerra mondiale, non conosceva le Regioni. Il punto di rottura fu l’autonomia siciliana, frutto del separatismo, che costrinse i costituenti a ragionare di enti locali mentre esistevano già Regioni a statuto speciale: un fatto compiuto che ha condizionato tutta l’architettura successiva.

Nel dopoguerra, ha riconosciuto Spirito, l’autonomia territoriale rispondeva a una necessità reale: dopo anni di fascismo che avevano “reso prigioniere le città”, governate da figure nominate dal centro, serviva restituire rappresentanza ai territori. Ma quella spinta democratica si è presto trasformata in altro: «È diventata merce di scambio politico», ha detto, collocando negli anni Settanta la vera nascita delle Regioni come strumenti di equilibrio del sistema politico nazionale. Le Regioni servivano a garantire al Partito Comunista spazi di governo in un Paese in cui non poteva governare a livello centrale, e allo stesso tempo a mantenere il controllo dei partiti nazionali sui territori. Da lì si apre, secondo Spirito, una frattura permanente tra Stato e Regioni, una “battaglia di poteri” che non ha prodotto un nuovo equilibrio, ma paralisi: oltre 2.200 sentenze della Corte costituzionale per dirimere conflitti di competenza, un Titolo V riformato che ha moltiplicato le materie a legislazione concorrente (23 in tutto) e un risultato paradossale: «I poteri concorrenti hanno fatto sì che lo Stato non governi più e che le Regioni non governino ancora». Il cuore del problema, per Spirito, è proprio lì: in un regionalismo che non ha mai trovato una chiara funzione, che ha spezzettato le politiche pubbliche senza rafforzare la capacità di governo, e che oggi trova il suo esito più pericoloso nell’autonomia differenziata, cioè nel trasferimento di competenze alle sole Regioni che possono sostenerle, quelle più ricche.

«Da quando è cominciato davvero il regionalismo, dagli anni Settanta, il Mezzogiorno è collato a picco», ha affermato senza giri di parole, legando la parabola delle Regioni alla divergenza crescente tra Nord e Sud. Su questo terreno si è innestato l’intervento di Isaia Sales, ancora più radicale nella diagnosi: alla domanda “Servono ancora le Regioni?”, la sua risposta è stata secca: «Personalmente penso di no». Dopo cinquant’anni, ha sostenuto, è possibile trarre un giudizio definitivo: «I motivi per cui erano nate oggi ci dicono che è meglio abolirle». Sales ha smontato uno per uno gli obiettivi originari del regionalismo. Sul piano della partecipazione democratica, ha ricordato che le elezioni regionali registrano oggi un’affluenza inferiore al 45%, meno delle europee, delle politiche e persino delle comunali: altro che avvicinare i cittadini alle istituzioni. Sul piano del riequilibrio territoriale, l’esito è stato opposto: le Regioni meridionali, per come sono state amministrate, «non danno una buona immagine di sé» e hanno ridotto la considerazione nazionale verso il Sud, alimentando stereotipi e diffidenze. Il passaggio più duro ha riguardato la sanità. Sales ha parlato apertamente di “salute differenziata”, ricordando che alla fine degli anni Ottanta nel Sud si viveva più a lungo che nel Nord, mentre oggi i meridionali vivono in media tre anni in meno rispetto ai cittadini del Centro-Nord. «Non è un problema genetico», ha precisato, ma il risultato di condizioni economiche e soprattutto di sistemi sanitari regionali più deboli. «Paghiamo un prezzo altissimo alla presenza di venti sistemi regionali», ha detto, indicando nella frammentazione sanitaria uno dei simboli più evidenti del fallimento del regionalismo: venti modelli, venti bilanci, venti livelli di servizio, venti modi diversi di interpretare un diritto costituzionale che dovrebbe essere uguale per tutti. È qui che il discorso si è saldato con il caso Molise, già tracciato da Coscia nel suo intervento introduttivo e nei dati che aveva diffuso nei giorni precedenti.

Una regione con circa 290.000 residenti (non più di 270.000 abitanti effettivi), un PIL che contribuisce per poco più dello 0,35% alla ricchezza nazionale, una superficie inferiore ai 4.500 km², 136 comuni di cui solo 4 sopra i 10.000 abitanti: una dimensione ridotta che, invece di diventare laboratorio di efficienza, si è tradotta in stagnazione socioeconomica. Il PIL pro capite regionale nel 2024 si ferma a 26.750 euro annui, contro una media italiana di 36.100; il tasso di disoccupazione è attorno al 10,7% (a fronte del 7,5% nazionale), con un tasso di inattività del 37,1% contro il 33,4% italiano. Nel frattempo, la popolazione è scesa da quasi 322.000 unità nel 2003 a meno di 290.000 nel 2023, con un invecchiamento marcato che rende ancora più fragile la tenuta del sistema sanitario. «Nel Molise il diritto costituzionale alla salute non è più garantito», ha ribadito Coscia, richiamando la grande manifestazione di Isernia sulla sanità e denunciando la risposta della politica regionale, concentrata quasi esclusivamente sulla richiesta di superamento del commissariamento, ma solo per trasferire i poteri all’attuale presidente della Regione.

Una sostituzione di persona, non di modello: «Come se cambiare il nome del commissario – ieri Iorio, poi Frattura, poi Toma – potesse di per sé migliorare la qualità dei servizi sanitari», ha osservato. Il quadro economico non consola. Il settore dei servizi pesa per oltre il 71% del valore aggiunto regionale, ma è drogato dalla spesa pubblica: oltre il 75% delle entrate regionali deriva da trasferimenti pubblici. L’agricoltura e le attività connesse mantengono un peso quasi triplo rispetto alla media italiana (5,9% contro il 2%), mentre l’industria manifatturiera (11,3% contro il 17,1% nazionale) è concentrata in pochi comparti, tra cui spicca il settore automobilistico, oggi in forte declino, con lo stabilimento Stellantis di Termoli in crisi profonda, stretto tra la transizione industriale globale e una politica regionale definita dagli stessi relatori «assente e disorientata».

Sul fronte infrastrutturale, il Molise sconta un deficit cronico: accessibilità scarsa alle principali infrastrutture di trasporto, collegamenti ferroviari insufficienti, rete autostradale limitata, assenza di aeroporti e porti passeggeri competitivi. Gli indicatori di dotazione e connessione sono tra i più bassi d’Italia, con effetti diretti sulla competitività e sull’attrattività del territorio. A questo si sommano marcate inefficienze amministrative. Pur avendo uno dei rapporti più alti di dipendenti regionali per abitante (1,44 ogni 1.000 residenti), la Regione mostra una capacità di programmazione e gestione delle risorse strutturalmente insufficiente. I dati sui fondi europei 2014-2020 sono impietosi: nel FSE il Molise ha utilizzato solo il 58% delle risorse (contro il 99% del Piemonte e il 97% del Lazio), con ricadute negative su formazione, occupazione e inclusione sociale; sul Fesr la spesa si ferma al 56% (a fronte di una media europea del 63%), segno di un utilizzo inadeguato degli strumenti per infrastrutture, innovazione e competitività; sul FEASR, cruciale per agricoltura e aree interne, il Molise è tra le ultime dieci regioni per capacità di spesa, con un tasso del 49%, lasciando inutilizzate risorse destinate allo sviluppo rurale e al contrasto dello spopolamento. «Il problema non è la mancanza di fondi, ma la difficoltà dell’amministrazione regionale di trasformarli in interventi concreti e tempestivi», ha sintetizzato Coscia, mettendo in fila numeri che, incrociati con le analisi di Sales e Spirito, trasformano il Molise in un caso emblematico: una Regione che, pur avendo tutti gli strumenti formali del regionalismo, non riesce a tradurli in politiche efficaci.

Nel confronto con l’Abruzzo – con cui condivideva l’amministrazione regionale fino al 1963 – il Molise ha seguito un percorso di convergenza più lento, discontinuo, con risultati molto al di sotto delle aspettative e delle medie nazionali. A livello europeo, è stabilmente classificato tra le regioni meno sviluppate, con un Pil pro capite inferiore al 75% della media Ue. In questo scenario, la domanda posta dal libro e rilanciata dall’incontro di Termoli assume un valore concreto: non è solo “se servono ancora le Regioni”, ma se servono così come sono, con questa architettura, queste competenze, questa prassi politica. La risposta che emerge, pur nelle diverse sfumature dei relatori, è che il regionalismo italiano, per come si è strutturato, ha fallito sia sul piano dell’unità dello Stato sia su quello della riduzione delle disuguaglianze territoriali e della tutela dei diritti fondamentali, a partire dalla salute. Da qui la parte più politica – e più esigente – del dibattito. Coscia ha insistito sulla necessità di una “politica di sostanza”, coerente tra ciò che si vota nelle aule e ciò che si promette nelle piazze, capace di avanzare proposte istituzionali chiare e non consociative.

Sales e Spirito, nelle loro risposte, hanno più volte richiamato la responsabilità delle classi dirigenti regionali, ma anche la pigrizia di uno Stato centrale che ha usato le Regioni come valvola di sfogo, senza mai ridefinire seriamente il perimetro delle competenze e i meccanismi di responsabilità. L’incontro di Termoli, anche grazie alle interviste e al confronto diretto con il pubblico, ha lasciato sul tavolo alcune piste di lavoro: la necessità di ripensare il Titolo V, riducendo la legislazione concorrente; l’urgenza di ricondurre a un quadro nazionale uniforme i diritti fondamentali, a partire dalla sanità; la possibilità di immaginare forme di cooperazione interregionale per i territori più piccoli e fragili, come il Molise, che da soli non riescono a sostenere il peso di una piena autonomia. Ma soprattutto, è emersa una richiesta di verità: smettere di usare il regionalismo come slogan identitario o come alibi, e cominciare a misurarlo sui risultati. «Solo così – ha concluso Coscia – le Regioni e le diverse articolazioni amministrative potranno avere ancora un senso: se diventeranno finalmente efficienti erogatori di servizi pubblici e non mere strutture clientelari». A Termoli, per una sera, il regionalismo è stato messo sotto processo. La sentenza definitiva non spetta a un libro né a un convegno, ma ai fatti. E i fatti, oggi, soprattutto in Molise, raccontano un sistema che o cambia radicalmente, o rischia di trascinare con sé un pezzo di democrazia territoriale e di coesione nazionale.

Emanuele Bracone