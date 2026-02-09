«I fondi ci sono ma alle Proloco non arriva nulla da anni», la strigliata di Primiani

CAMPOBASSO. Nel silenzio istituzionale che da tre anni avvolge le proloco molisane, Angelo Primiani riporta il tema al centro del Consiglio regionale denunciando una situazione che definire paradossale è riduttivo: le associazioni che garantiscono accoglienza, informazione, presidio territoriale e promozione culturale in ogni angolo del Molise non ricevono più un euro di contributi regionali dal 2021, nonostante nei bilanci di previsione 2023‑2025, 2024‑2026 e 2025‑2027 la Giunta abbia regolarmente stanziato le risorse. Fondi esistono, sono iscritti a bilancio, ma non vengono liquidati. Il risultato è un sistema di volontariato turistico lasciato senza ossigeno, costretto a sopravvivere con mezzi propri mentre la Regione continua a proclamare il turismo come asse strategico di sviluppo.

Primiani sottolinea come la mancata erogazione dei contributi stia mettendo a rischio la sopravvivenza stessa delle proloco, realtà che reggono interi territori interni e costieri, spesso supplendo alle carenze strutturali degli enti locali. La loro eventuale chiusura significherebbe perdere un patrimonio di conoscenze, relazioni, micro‑servizi e capacità organizzativa che nessun altro soggetto istituzionale è oggi in grado di sostituire. Una contraddizione ancora più evidente se confrontata con l’attivismo della Regione sul fronte della promozione esterna: partecipazioni a fiere internazionali, campagne di immagine, investimenti sulla visibilità del brand Molise. L’ultima delibera riguarda la presenza alla Borsa Internazionale del Turismo 2026 di Milano, dedicata ai “Travel Makers” e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio. Una vetrina importante, certo, ma che rischia di trasformarsi in un esercizio di immagine se il territorio reale non dispone dei servizi minimi per accogliere chi quel viaggio decide davvero di farlo.

La denuncia del consigliere del M5S è netta: prima di investire in promozione, la Regione deve garantire la funzionalità della rete turistica di base. E questa rete, in Molise, è fatta soprattutto dalle proloco, unico presidio capillare in grado di offrire informazioni, supporto, orientamento e animazione culturale nei piccoli centri. Parlare di turismo come volano economico senza sostenere chi materialmente tiene aperta la porta del territorio è, per Primiani, un errore politico e strategico che rischia di compromettere la credibilità stessa delle politiche regionali.

Il consigliere chiama in causa direttamente il presidente Roberti e il consigliere delegato Cofelice, chiedendo un impegno immediato per sbloccare le risorse e restituire dignità a un settore che vive di volontariato ma non può essere trattato come residuale. Il Molise – conclude Primiani – non può permettersi di perdere le sue proloco: significherebbe rinunciare a una parte essenziale della propria identità e della propria capacità di attrarre, accogliere e raccontare il territorio.

EB