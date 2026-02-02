Il neo comandante regionale dei Vigili del fuoco Cuzzocrea a Palazzo Vitale

CAMPOBASSO. Si è svolto, a Palazzo Vitale, un incontro istituzionale tra il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e il nuovo Direttore regionale dei Vigili del Fuoco del Molise, Fabio Leandro Cuzzocrea. L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto e conoscenza reciproca, durante il quale sono stati affrontati i principali temi legati alla sicurezza del territorio, alla prevenzione dei rischi e al ruolo strategico svolto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a tutela della popolazione e dell’ambiente. Il Presidente Roberti ha rivolto al direttore Cuzzocrea i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza di una collaborazione costante e sinergica tra la Regione Molise e i Vigili del Fuoco, soprattutto in un territorio che presenta specifiche criticità sotto il profilo idrogeologico e sismico. Il direttore regionale Fabio Leandro Cuzzocrea ha ringraziato il Presidente per l’accoglienza, ribadendo la piena disponibilità del Corpo a lavorare in stretta sinergia con le istituzioni regionali, nell’ottica di rafforzare i livelli di sicurezza, prevenzione e capacità di risposta alle emergenze.