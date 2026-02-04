TERMOLI. Il sindaco Balice incontra il Rettore Vanoli: nasce un asse strategico tra Comune e Unimol per formazione, ricerca e sviluppo del territorio.

Si è svolto questa mattina, nella sede comunale di Termoli, un incontro istituzionale di alto profilo tra il Sindaco Nicola Balice e l’Illustrissimo Rettore dell’Università degli Studi del Molise, Giuseppe Peter Vanoli, accompagnato dalla Prorettrice vicaria Stefania Scippa e dal Direttore Generale dell’Ateneo Valerio Barbieri. Un confronto diretto, concreto e orientato al futuro, che ha messo al centro il ruolo della presenza universitaria in città e le prospettive di una collaborazione più strutturata tra Comune e Unimol.

Al tavolo sono stati affrontati i temi legati ai corsi già attivi nella sede termolese, alle opportunità di ampliamento dell’offerta formativa e alle possibili sinergie su ricerca, innovazione, servizi agli studenti e sviluppo territoriale. L’Amministrazione Balice ha ribadito la volontà di rafforzare la presenza dell’Ateneo in città, riconoscendone il valore strategico per la crescita culturale, economica e sociale del basso Molise.

“L’Università è una risorsa fondamentale per il nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Balice –. Il dialogo con il Rettore è stato proficuo e apre la strada a iniziative condivise che potranno generare benefici concreti per la comunità e per gli studenti che scelgono la Unimol”. L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a proseguire il confronto nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trasformare le linee di collaborazione in progetti operativi capaci di consolidare Termoli come polo formativo e innovativo dell’Adriatico molisano.