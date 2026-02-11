Immigrazione e integrazione: il Dossier 2025 arriva a Termoli

TERMOLI. Venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 11, presso l’Hotel Lumia (Corso Fratelli Brigida, 102), sarà presentato il Dossier Statistico Immigrazione 2025, uno strumento fondamentale per comprendere i flussi migratori e promuovere percorsi di integrazione nel territorio. L’evento è organizzato dall’associazione Salam APS, sotto la guida della Presidente Hanen Gzaiel, che aprirà e modererà la presentazione.

Salam APS: un ponte per l’integrazione

L’associazione rappresenta da anni un punto di riferimento per l’accoglienza e la mediazione interculturale in Molise. Grazie a progetti di supporto legale e linguistico e alla promozione del dialogo tra culture diverse, Salam APS costruisce reti solide tra istituzioni e comunità straniere, trasformando le sfide dell’immigrazione in opportunità per l’intera collettività.

Il valore del Dossier

Il Dossier, curato dal Centro Studi e Ricerche IDOS, offre dati aggiornati e analisi approfondite, fondamentali per superare la retorica dell’emergenza e guidare politiche efficaci. L’edizione 2025 sarà presentata da Luca Di Sciullo, Presidente di IDOS, che illustrerà i principali risultati e trend sui flussi migratori.

Dibattito e istituzioni

All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali e figure di rilievo del territorio:

Saluti istituzionali: Annibale Ciarniello (Comune di Termoli) e Khaled Fekih (Console della Repubblica di Tunisia a Napoli)

Annibale Ciarniello (Comune di Termoli) e Khaled Fekih (Console della Repubblica di Tunisia a Napoli) Interventi: Domenico Farinacci (Questore di Campobasso), Marina Spadafora (Garante regionale dei diritti della persona), Sabrina Lallitto (Sindaca di Casacalenda), Fernanda Pugliese (Rivista Kamastra) e Carmela Basile (Europe Direct Molise)

Domenico Farinacci (Questore di Campobasso), Marina Spadafora (Garante regionale dei diritti della persona), Sabrina Lallitto (Sindaca di Casacalenda), Fernanda Pugliese (Rivista Kamastra) e Carmela Basile (Europe Direct Molise) Conclusioni: Antonello Barone, ideatore del Festival del Sarà

“Curare la presentazione di questo volume è per noi una missione – spiega Hanen Gzaiel – I dati sono l’unica bussola per costruire politiche efficaci e dare voce a chi spesso non ne ha, promuovendo una cultura del rispetto e della legalità.”

Ai partecipanti sarà distribuita gratuitamente una copia del Dossier, disponibile anche in digitale sul sito www.dossierimmigrazione.it.