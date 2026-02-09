In Prefettura il ricordo delle vittime delle Foibe

CAMPOBASSO. Martedì 10 febbraio, alle ore 10.30, presso il Palazzo del Governo di Campobasso, si terrà la cerimonia per il Giorno del Ricordo 2026, promossa dalla Prefettura e dal Comune di Campobasso, con la collaborazione dell’Istituto Regionale per gli Studi Storici del Molise.

L’incontro sarà un momento di memoria e riflessione dedicato alle vittime delle foibe, all’esodo giuliano-dalmata e alle vicende del confine orientale, con il coinvolgimento delle istituzioni e del mondo della scuola.

Dopo i saluti istituzionali, è previsto un inquadramento storico sul tema “Memoria, storia e responsabilità. Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata nel Novecento italiano”, a cura del professor Giuseppe Iglieri, Presidente dell’Istituto per gli Studi Storici del Molise “V. Cuoco”. Seguirà l’intervento del dottor Gianni Meffe, Presidente dell’Unione degli Istriani – Molise, che illustrerà la vicenda campobassana “Paolone, vittima delle Foibe”, oltre ad un momento di riflessione affidato agli studenti.

Nel corso della cerimonia, il prefetto Michela Lattarulo consegnerà la Medaglia commemorativa concessa dal Presidente della Repubblica alla memoria del signor Nicola Di Renzo, vittima delle foibe.

All’evento parteciperanno anche i componenti del Consiglio comunale degli studenti di Campobasso.

