«Indifferenza e disprezzo per la zona umida di Campomarino», l’affondo di Luigi Lucchese

CAMPOMARINO. La Giornata mondiale delle zone umide nasce per ricordare al mondo che questi ecosistemi non sono un dettaglio del paesaggio, ma infrastrutture naturali decisive per la mitigazione climatica, la tutela della biodiversità e la sopravvivenza stessa delle comunità costiere. In Molise, però, questa ricorrenza assume un valore ancora più drammatico: qui, lungo la costa di Campomarino, uno degli ultimi lembi di ambiente umido salmastro del medio Adriatico sta scomparendo nell’indifferenza generale, mentre l’associazione Ambiente Basso Molise continua a denunciare, documentare e difendere ciò che resta di un patrimonio che dovrebbe essere protetto per legge e per responsabilità morale.

Il SIC “Foce Biferno – Litorale di Campomarino” custodisce un mosaico di habitat di interesse comunitario ormai rarissimi lungo le coste italiane: comunità vegetali alofile, depressioni retrodunali, stagni temporanei, corridoi ecologici che ancora ospitano uccelli nidificanti e specie faunistiche legate agli ambienti umidi. Nonostante decenni di bonifiche, drenaggi, urbanizzazioni e pressioni antropiche, questo sistema naturale ha continuato a resistere, mantenendo una produttività biologica tra le più elevate al mondo. Le zone umide, infatti, sostengono concentrazioni straordinarie di uccelli, mammiferi, rettili, anfibi, pesci e invertebrati, garantendo acqua, rifugio, nutrimento e funzioni ecologiche essenziali.

Al centro della Convenzione di Ramsar c’è il principio dell’“uso razionale” delle zone umide, ovvero il mantenimento delle loro funzioni ecologiche. Un principio che in Molise sembra essere stato completamente dimenticato. L’erosione marina – uno dei disturbi più gravi e sottovalutati – ha cancellato in quarant’anni fino a 300 metri di costa in alcuni tratti, erodendo non solo sabbia e dune, ma interi ecosistemi. Oggi, della zona umida di Campomarino restano appena una decina di metri di terra: un margine sottile, un confine fragile che rischia di sparire prima ancora che qualcuno si assuma la responsabilità di intervenire.

Ambiente Basso Molise, col presidente Luigi Lucchese e i soci, in occasione della Giornata mondiale delle zone umide, ha riportato l’attenzione su questa emergenza ambientale e istituzionale. L’associazione denuncia da anni l’assenza di una strategia concreta, la mancanza di monitoraggi adeguati, l’inerzia degli enti preposti e la totale disconnessione tra gli impegni internazionali e la realtà locale. L’Agenda 2030 prevedeva – entro il 2020 – la conservazione, il ripristino e l’uso sostenibile degli ecosistemi d’acqua dolce e delle zone umide. Siamo nel 2026 e a Campomarino non solo non si è ripristinato nulla, ma si sta perdendo ciò che resta.

L’indifferenza è il peggior disprezzo per il territorio.

E quando l’indifferenza diventa sistema, la scomparsa di un ecosistema non è più un incidente: è una scelta.

Per questo Ambiente Basso Molise rilancia la necessità di azioni immediate e non più rinviabili: interventi di protezione costiera compatibili con gli equilibri naturali, programmi di ripristino degli habitat, educazione ambientale continua, coinvolgimento delle scuole, dei cittadini e delle istituzioni. Difendere gli ultimi lembi della zona umida di Campomarino significa difendere la storia naturale del Molise, la sua identità costiera, la sua biodiversità e la sua credibilità come territorio che vuole parlare di sostenibilità senza perdere ciò che lo rende unico.

Se non si agirà ora, nel 2030 – forse anche prima – la zona umida di Campomarino sarà solo un ricordo.

E un territorio che perde i suoi ecosistemi perde anche se stesso.

