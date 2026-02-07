Influenza, il Molise tra le regioni più virtuose: l’indice resta sotto la media nazionale

TERMOLI. Nella quinta settimana del 2026, l’influenza continua a diffondersi in Italia, con oltre 550.000 nuovi casi segnalati e un totale di contagi che sfiora i 10,5 milioni. Secondo le stime, entro maggio il virus potrebbe colpire fino a 16 milioni di persone, di cui quasi 2 milioni bambini fino ai 14 anni.

Nonostante un calo generale dell’incidenza media nazionale, passata da 11,3 a 10,1 casi ogni 1.000 assistiti rispetto alla settimana precedente, alcune regioni continuano a registrare valori elevati. La Puglia resta saldamente nella fascia di intensità media con un indice di 15,6, mentre Campania e Basilicata registrano un calo significativo e si avvicinano alla normalità.

Il Molise si conferma tra le regioni più virtuose, con un indice di 6,2 casi ogni 1.000 abitanti, il più basso d’Italia, seguito dalla Liguria (6,7) e dalla Sicilia (8,3). Anche Veneto (8,7), Umbria (9,1) e Lazio e Lombardia (9,3) restano sotto la media nazionale.

Per proteggersi dall’influenza non basta la vaccinazione: fondamentale è anche il rafforzamento del sistema immunitario. Secondo Camilla Pizzoni, Direttore Generale di Pool Pharma, uno dei modi più efficaci per sostenerlo è curare il microbiota intestinale, essenziale per la difesa dell’organismo. “Il microbiota va nutrito con un’alimentazione consapevole: cibi troppo processati o zuccheri raffinati ne alterano l’equilibrio”, spiega Pizzoni. Tra gli alimenti consigliati per favorire la salute intestinale ci sono cereali integrali, legumi, pesce, frutta secca e alimenti fermentati come yogurt e kefir. L’integrazione probiotica può essere utile nei periodi di maggiore stress stagionale e cambiamenti climatici.

Oltre all’alimentazione, anche le abitudini quotidiane giocano un ruolo chiave nella prevenzione. La trasmissione avviene principalmente per via aerea, ma il virus può sopravvivere per breve tempo su superfici come smartphone, maniglie o tavoli. Lavarsi frequentemente le mani, evitare luoghi affollati nei periodi di picco e limitare il contatto tra mani e volto sono pratiche efficaci per ridurre il rischio di contagio.

In sintesi, nel Molise, dove i numeri sono tra i più bassi del Paese, combinare vaccinazione, corretta alimentazione e comportamenti responsabili rimane la strategia migliore per affrontare la stagione influenzale e proteggere soprattutto bambini e persone più fragili.

AZ