“Io sto col poliziotto”: a Termoli la raccolta firme della Lega

TERMOLI. “Io sto col poliziotto”, in Molise parte la raccolta firme della Lega: sicurezza, tutela legale e nuove norme al centro della mobilitazione.

La Lega porta anche in Molise la campagna nazionale “Io sto col poliziotto”, iniziativa che sabato 7 e domenica 8 febbraio, questa la data a Termoli, approderà nelle piazze della regione per raccogliere firme a sostegno delle forze dell’ordine e per chiedere maggiori tutele legali agli operatori impegnati nei servizi di controllo del territorio. La mobilitazione nasce dal caso dell’agente indagato a Milano dopo un intervento antidroga finito con l’uccisione di un uomo nordafricano irregolare, con precedenti, che avrebbe puntato contro gli agenti una pistola poi risultata a salve. Un episodio che ha riacceso il dibattito nazionale sul perimetro operativo delle forze dell’ordine e sulla necessità – rivendicata dal partito – di garantire coperture normative più chiare a chi interviene in situazioni ad alto rischio.

Nel pacchetto di proposte sostenute dalla Lega rientrano il rafforzamento della tutela legale prevista nel Decreto Sicurezza, la cosiddetta norma “anti‑maranza” con sanzioni più dure per chi circola armato, la stretta sull’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e il blocco dei ricongiungimenti familiari. Misure che il partito definisce “di buon senso” e orientate a un modello di ordine pubblico più rigido, in risposta a fenomeni di microcriminalità e degrado urbano percepiti come in crescita anche nei centri medi e piccoli del Paese.

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza a chi ogni giorno opera per difendere i cittadini in condizioni spesso difficili e ad alto rischio”, afferma Giovanni Muccio, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Immigrazione della Lega Molise, che guiderà l’iniziativa sul territorio regionale. Muccio rivendica una linea netta: difesa legittima, rispetto delle regole, tolleranza zero verso violenza e illegalità. “La Lega non arretra: sicurezza, legalità e tutela dei cittadini vengono prima di tutto. Chi rispetta la legge va protetto, chi delinque va fermato”.

La due giorni molisana si inserisce in una più ampia strategia nazionale che punta a trasformare il tema della sicurezza in un terreno identitario e mobilitante. Per il territorio, l’appuntamento rappresenta anche un banco di prova politico: misurare la risposta dei cittadini, intercettare il malessere legato alla percezione di insicurezza e riportare al centro del dibattito regionale il ruolo delle forze dell’ordine, spesso chiamate a operare in organici ridotti e in contesti complessi, dalle aree costiere ai comuni interni.

EB