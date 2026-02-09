La chef Loredana Cornacchione a Sanremo 2026

TERMOLI. Da Termoli a Sanremo 2026, passando per una cucina che unisce tecnica, identità e una visione contemporanea: il percorso di Loredana Cornacchione, chef di Villa delle Rose, entra ufficialmente nella squadra selezionata da Alba Marte Eventi per le serate esclusive del Victory Morgana Bay.

Una scelta che premia anni di lavoro rigoroso, una formazione poliedrica e una capacità rara di trasformare il territorio in linguaggio gastronomico. A Villa delle Rose, storico presidio della ristorazione di pesce termolese, Cornacchione ha consolidato una cucina fondata su organizzazione, sostenibilità, antispreco e un rapporto autentico con il mare, diventando una figura di riferimento nella brigata.

Ora quel bagaglio professionale diventa rappresentanza nazionale: a Sanremo porterà una cucina che parla di Termoli, della sua costa, della sua disciplina e della sua identità, trasformando ogni piatto in un racconto che nasce qui e arriva sul palco più osservato del Paese.

Per lei, per il ristorante e per la città è un riconoscimento che pesa: la conferma che il talento coltivato in Molise può sedersi ai tavoli più prestigiosi senza perdere radici, anzi rafforzandole.

