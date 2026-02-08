La messa del malato: il vescovo Palumbo richiama la città alla “compassione che salva”

TERMOLI. La chiesa di San Francesco, stasera, 8 febbraio, ha accolto la celebrazione diocesana per la XXXIV Giornata Mondiale del Malato, presieduta dal vescovo Claudio Palumbo e animata dalla sottosezione Unitalsi di Termoli, che ha curato il servizio liturgico e l’accoglienza dei malati presenti. Un appuntamento che, come ogni anno, ha raccolto fedeli, volontari, operatori sanitari e associazioni impegnate nella pastorale della salute.

Accanto al vescovo hanno concelebrato padre Paolo Cuvino, parroco di San Francesco, don Antonio Giannone, padre Giovanni Mercurio e padre Vincenzo Bencivenga, insieme ai Padri Cappuccini che custodiscono la comunità. Una presenza corale che ha dato alla celebrazione il tono di una Chiesa che si stringe attorno ai più fragili.

Il tema scelto per il 2026 – «La compassione del samaritano: amare portando il dolore dell’altro» – ha guidato l’omelia del vescovo, costruita come un forte richiamo alla dignità della persona malata. «Quando la sofferenza sfigura il nostro volto – ha detto Palumbo – la dignità che Dio ci ha donato resta intatta». L’essere umano, creato “a immagine di Dio”, non perde mai il suo valore, neppure nella prova più dura.

Il vescovo ha denunciato la «dilagante mentalità eutanasica» che attraversa la società contemporanea, ribadendo che gli ammalati «non sono pesi o problemi da risolvere, ma fratelli e sorelle da servire». La loro sofferenza, unita a quella di Cristo, «diventa sorgente di luce e di salvezza per il mondo».

Richiamando la parabola del Buon Samaritano, Palumbo ha invitato tutti a un esame di coscienza: «Stiamo davvero amando chi soffre? Siamo disposti a chinare il capo e a sporcarci le mani e il cuore per chi vive la fragilità del dolore?». Solo così, ha spiegato, la malattia può trasformarsi in «cattedra di autenticità e purificazione», capace di rivelare ciò che davvero conta.

Un passaggio centrale dell’omelia ha riguardato il mondo della sanità: «Rendete sempre più umanizzanti e socializzanti i luoghi di cura». Un appello che, nel territorio diocesano, si intreccia con il lavoro quotidiano di tanti operatori e volontari, tra cui l’Unitalsi, impegnata non solo nelle celebrazioni ma anche nel servizio di accompagnamento spirituale ai malati dell’ospedale San Timoteo e dell’Hospice di Larino, presenza silenziosa e costante accanto a chi vive gli ultimi tratti della malattia.

Il vescovo ha richiamato anche la Bolla Spes non confundit di Papa Francesco, ricordando che la cura dei più fragili è «un inno alla dignità umana» e un compito che richiede «la coralità della società intera». Parole che risuonano con forza in un territorio che conosce bene la fatica della fragilità e la necessità di una rete di prossimità più solida.

Nella parte finale, Palumbo ha affidato i malati e gli operatori sanitari alla Madonna di Lourdes, ricordando la vocazione della Chiesa a essere «ospedale da campo», luogo dove le ferite dell’uomo vengono accolte e curate con misericordia. «Per le sue mani – ha concluso – consegniamo tutti coloro che soffrono, certi che la loro prova, unita a quella di Cristo, diventa luce per il mondo».

La celebrazione si è chiusa in un clima di intensa partecipazione, con la sensazione che il messaggio del vescovo non fosse solo spirituale, ma profondamente civile: rimettere al centro la persona fragile, custodirla, accompagnarla, riconoscerla come parte viva della comunità.

