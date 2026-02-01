La politica al servizio della comunità: l’esempio trasversale nel centro sociale a Difesa Grande

TERMOLI. La riapertura del Centro Sociale per Anziani di Difesa Grande non è solo il recupero di uno spazio fisico, ma il ripristino di una funzione essenziale della vita urbana: l’aggregazione sociale come presidio di comunità. In un tempo segnato da isolamento, invecchiamento della popolazione e progressivo svuotamento dei luoghi di relazione, la restituzione di 250 metri quadri di socialità non è un fatto marginale, ma un atto politico nel senso più alto del termine.

Difesa Grande torna ad avere un centro non per “fare qualcosa agli anziani”, ma per riconoscere gli anziani come soggetti attivi, portatori di relazioni, memoria, esperienza e quotidianità condivisa. Un centro sociale non è un dopolavoro né un parcheggio del tempo: è uno spazio dove il tempo acquista valore, perché diventa relazione, confronto, scambio. È lì che una comunità misura il proprio grado di civiltà.

C’è poi un secondo elemento, tutt’altro che secondario, che rende questa riapertura significativa: il metodo. Il Centro Anziani di Difesa Grande è il risultato di un lavoro che ha visto maggioranza e minoranza procedere nella stessa direzione, senza polemiche strumentali, senza rivendicazioni di bandiera, senza trasformare un bisogno reale in terreno di scontro. È un fatto raro, e proprio per questo merita di essere sottolineato.

La chiusura del centro durante il periodo Covid aveva lasciato un vuoto profondo nel quartiere. Quel vuoto è stato colmato non con annunci o promesse, ma con un percorso amministrativo concreto, fatto di ricerca di locali idonei, scelte di bilancio, adeguamenti tecnici, responsabilità condivise. La minoranza di centrosinistra, nel tempo, ha sollecitato la riapertura, presentando anche una mozione in Consiglio comunale. La maggioranza ha raccolto quella spinta, trasformandola in un risultato operativo. Nessuna forzatura, nessuna appropriazione: solo una convergenza su un interesse collettivo.

È questo il punto politico centrale. Quando un’amministrazione riesce a distinguere ciò che divide da ciò che unisce, quando il confronto non diventa pretesto per l’immobilismo ma leva per costruire soluzioni, allora la politica torna a essere credibile. Non perché smette di essere conflittuale, ma perché sa riconoscere le priorità. E il diritto alla socialità, soprattutto per le fasce più anziane della popolazione, è una priorità.

In un contesto demografico che tutti definiscono “inverno”, la risposta non può essere solo statistica o assistenziale. Servono luoghi vivi, accessibili, riconoscibili, dove le persone possano continuare a sentirsi parte di qualcosa. Il Centro Anziani di Difesa Grande va letto esattamente così: come infrastruttura sociale, al pari di una scuola, di una piazza, di un presidio culturale.

Non è un caso che l’inaugurazione abbia visto una partecipazione ampia e trasversale, con cittadini, amministratori, consiglieri di maggioranza e opposizione presenti fianco a fianco. È il segnale che quel luogo era davvero atteso, desiderato, rivendicato dal quartiere. E quando una comunità riconosce uno spazio come proprio, quello spazio funziona.

Questo episodio dimostra che un altro modo di amministrare è possibile: meno urlato, meno autoreferenziale, più concentrato sui risultati. Non cancella le differenze politiche, ma le colloca nel perimetro giusto. Difesa Grande oggi non ha semplicemente un centro riaperto: ha un esempio concreto di come la collaborazione istituzionale possa produrre benefici reali.

Se la politica vuole tornare a essere percepita come utile, deve ripartire da qui: dai luoghi, dalle persone, dal lavoro silenzioso e condiviso. Il Centro Anziani di Difesa Grande non è una notizia da archiviare, ma un modello da osservare. Perché quando l’aggregazione sociale diventa una scelta comune, la comunità smette di essere una somma di individui e torna a essere, finalmente, una comunità.

Emanuele Bracone