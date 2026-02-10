L’Asrem trasforma San Valentino in una giornata di prevenzione per tutte le donne molisane

TERMOLI. La ricorrenza di San Valentino, in Molise, diventa un appuntamento con la salute. L’Asrem sceglie di ribaltare la retorica della festa degli innamorati e lancia un messaggio diretto alle donne del territorio: l’amore più grande è la cura di sé. Sabato 14 febbraio le strutture sanitarie regionali apriranno le porte per una mattinata interamente dedicata agli screening oncologici gratuiti, con l’obiettivo di avvicinare la prevenzione alle comunità e ridurre ogni barriera di accesso ai programmi contro i tumori della cervice uterina e del seno.

Dalle 9 alle 12 i Consultori Familiari di Campobasso, Termoli e Isernia accoglieranno le donne tra i 25 e i 64 anni per l’esecuzione dei test di screening, senza prenotazione o con percorsi agevolati. In parallelo, al Cardarelli di Campobasso sarà operativo il Camper Mobile per la mammografia, attivo dalle 8.30 alle 13 e rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni, un presidio itinerante che negli ultimi anni ha permesso di intercettare centinaia di casi in fase precoce.

L’iniziativa, che si inserisce nella strategia regionale di rafforzamento della prevenzione, punta a trasformare una ricorrenza simbolica in un gesto concreto di tutela della salute femminile, soprattutto in un territorio dove la distanza dai servizi e la frammentazione demografica possono ancora rappresentare ostacoli.

Per informazioni e chiarimenti restano attivi i consultori familiari – mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – ai numeri 0874 409001 (Campobasso), 0875 717888 (Termoli), 0865 442759 (Isernia). Per il mammografo mobile è possibile contattare il numero 0874 1866000 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00. Una giornata straordinaria che prova a rimettere al centro la prevenzione come diritto, come scelta e come responsabilità collettiva.

