L’inverno non molla: vento, nuvole e qualche pioggia fino a domenica

TERMOLI. Se la Candelora ci aveva fatto sognare la “fine” dell’inverno, con giornate più miti e qualche timido raggio di sole, la realtà meteo di questa settimana sulla costa molisana ci ricorda che il freddo non è ancora pronto a lasciare il passo.

Da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a domenica, Termoli e i paesi limitrofi vivranno giornate tra nuvole, vento e qualche schiarita. Mercoledì e giovedì il vento da nord-est porterà aria fresca lungo il lungomare, con il mare leggermente mosso e il cielo a tratti coperto. Non mancheranno però momenti in cui il sole riuscirà a farsi strada tra le nuvole, regalando scorci luminosi sul porto e sulle stradine del centro.

Venerdì e sabato potrebbero arrivare qualche pioggia sparsa e più nuvole, ma anche sprazzi di cielo limpido che faranno dimenticare per un attimo l’umidità e il vento. Le temperature resteranno fresche, perfette per passeggiate con cappotto e sciarpa.

Domenica, infine, sembra promettere una tregua: il vento si calmerà, le nuvole si diraderanno e il sole riuscirà a farsi più presente, offrendo l’occasione ideale per una passeggiata sul lungomare o un caffè all’aperto, respirando l’aria frizzante di febbraio.

Insomma, l’inverno non molla, ma tra nuvole e schiarite la costa molisana continua a regalare piccoli momenti di bellezza e luce.

AZ