«Molise alla Bit 2026 per non restare più ai margini»

CAMPOBASSO. Il Molise si presenta alla BIT 2026 con l’ambizione di mostrarsi finalmente per ciò che è: un territorio che non accetta più di restare ai margini e che sceglie Milano come vetrina internazionale per rilanciare la propria identità turistica. Questa mattina, nella sede dell’assessorato regionale in via Milano a Campobasso, il Consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice, ha ufficializzato la partecipazione della Regione alla 42ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 10 al 12 febbraio 2026. Al suo fianco la dirigente del Servizio, Angela Aufiero, e la funzionaria Maria Tirabasso, chiamate a illustrare un programma che, per ampiezza e impostazione, segna un cambio di passo evidente rispetto agli anni precedenti.

Cofelice ha parlato di “una vetrina internazionale alla quale il Molise non poteva mancare”, sottolineando come il comparto turistico regionale stia vivendo una fase in cui la valorizzazione delle peculiarità locali — naturalistiche, culturali ed enogastronomiche — rappresenta un vantaggio competitivo reale. Ma il cuore della presentazione è stato l’annuncio della novità che caratterizzerà lo stand molisano: il sistema BrainArt, una tecnologia basata su sensori indossabili in grado di rilevare emozioni e reazioni dei visitatori durante una degustazione, l’osservazione di una fotografia o la visione di un’immagine esposta. Le sensazioni raccolte verranno trasformate in una rappresentazione artistica, creando un ponte tra esperienza personale e narrazione del territorio. Un modo per dire che il Molise non si limita più a mostrarsi: vuole coinvolgere, sorprendere, lasciare traccia.

L’investimento complessivo supera i 200mila euro, cifra che Cofelice ha definito “proficua perché mette a sistema le attività di un intero territorio”. Quest’anno, infatti, la Regione ha scelto di puntare sulle competenze e sulle reti professionali: oltre quaranta operatori turistici parteciperanno alla BIT a proprie spese, mentre l’ente ha acquistato le agende necessarie per accedere ai B2B, garantendo così incontri mirati con buyer e interlocutori internazionali. Un passaggio strategico, pensato per trasformare la presenza in fiera in opportunità commerciale concreta.

Tra tradizione e innovazione, il Molise si prepara dunque a presentarsi a Milano con un’immagine più consapevole e più coraggiosa: un territorio che non rinuncia alle proprie radici ma che, finalmente, decide di giocare la partita del turismo con strumenti moderni, visione e una narrazione capace di competere su scala globale.

EB