Molise tra le mete italiane del 2026: si rilancia su turismo, qualità di vita e valorizzazione dei borghi

CAMPOBASSO. Il Molise tra le mete italiane del 2026: la Regione rilancia su turismo, qualità della vita e valorizzazione dei borghi

La cultura della transumanza torna a essere protagonista sulle pagine della grande stampa nazionale e, ancora una volta, il Molise si ritaglia uno spazio tra le destinazioni più interessanti del Paese. In occasione dei 150 anni del Corriere della Sera, lo storico quotidiano ha inserito la regione tra le “Dieci mete da esplorare nel 2026”, riconoscendo il valore di un patrimonio fatto di storia, natura e tradizioni autentiche.

A commentare la notizia è il Consigliere regionale delegato a Turismo e Cultura, Fabio Cofelice, che sottolinea come “la cultura della transumanza, vanto della nostra identità, continui a portare il Molise sulle testate di maggior prestigio nazionale”. Un’attenzione che non sorprende: “Non è la prima volta – ricorda Cofelice – che la stampa italiana si interessa alla nostra regione, ricca di luoghi da scoprire, paesaggi incontaminati e tradizioni vive. Un patrimonio sul quale continuiamo a investire con una strategia di valorizzazione complessiva dell’intero territorio”.

Turismo lento, qualità della vita e comunità: il modello Molise

Il consigliere rimarca come le caratteristiche intrinseche del territorio rappresentino un attrattore naturale non solo per i visitatori, ma anche per chi cerca un luogo dove vivere con ritmi sostenibili e un forte senso di comunità. “Il Molise – afferma – offre un equilibrio raro: natura, autenticità, eccellenza enogastronomica e un modello di vita che non isola, ma accoglie”.

Proprio questa combinazione, evidenziata anche dal Corriere, colloca la regione tra le mete emergenti per chi cerca esperienze di turismo lento, itinerari culturali e un contatto diretto con la tradizione.

BIT Milano e Second Home Expo Utrecht: due vetrine internazionali per il 2026

Nel solco di questa strategia, la Regione Molise si prepara a due appuntamenti di rilievo internazionale:

Borsa Internazionale del Turismo (BIT) – Milano, 10-12 febbraio 2026

Second Home International Expo – Utrecht, 27-29 marzo 2026



Due occasioni che, come spiega Cofelice, “si inseriscono nel percorso avviato dall’Assessorato per promuovere lo sviluppo e la crescita economica del territorio, rafforzando la presenza del Molise nei circuiti turistici e nei mercati internazionali”.

La partecipazione alla BIT ha già registrato un forte entusiasmo da parte degli operatori e delle imprese locali, protagonisti di un tessuto economico che continua a investire sulle potenzialità della regione.

La presenza a Utrecht, invece, punta a intercettare il mercato della seconda casa e gli investitori interessati ai borghi italiani, in particolare quelli situati in aree di pregio ma esposte al rischio spopolamento.

Avviso pubblico per le agenzie immobiliari molisane

In vista della fiera olandese, gli Uffici regionali hanno pubblicato un Avviso Pubblico Esplorativo rivolto alle agenzie immobiliari del territorio, chiamate a partecipare come coespositrici all’interno delle “Azioni di Marketing per la promozione delle imprese turistiche e del territorio”. Parallelamente, i Comuni stanno raccogliendo le manifestazioni di interesse dei privati intenzionati a mettere in vendita i propri immobili.

Cofelice: “Due tasselli fondamentali per la crescita del Molise”

Il consigliere conclude con una visione chiara: “Siamo certi che entrambe le iniziative rappresentino tasselli importanti nel percorso di crescita del nostro amato Molise. Continuiamo a lavorare per valorizzare ciò che siamo: una terra autentica, ricca di storia e capace di offrire opportunità reali”.

