“Molise Vola”: alla Bit la strategia per collegamenti più efficienti

TERMOLI. Nel cuore della BIT di Milano, la principale fiera italiana del turismo, la delegazione di Uiltrasporti Molis ha presentato oggi il progetto “Molise Vola”, un piano concreto per superare l’isolamento infrastrutturale del territorio.

Durante l’incontro con l’Assessore Regionale al Turismo, Fabio Cofelice, e alla presenza della Direzione Commerciale di Aeroitalia, Uiltrasporti ha sottolineato l’urgenza di rendere l’Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia pienamente fruibile sia per i cittadini molisani sia per i turisti.

Il cuore della proposta è la sinergia tra trasporto aereo e trasporto pubblico locale: le aziende di TPL già operative sulle tratte Campobasso–Foggia e Termoli–Foggia dovrebbero istituire fermate dirette presso l’aeroporto e allineare gli orari delle corse con quelli dei voli Aeroitalia.

Secondo Uiltrasporti, questa strategia intermodale non solo valorizzerebbe il turismo, ma garantirebbe un servizio essenziale ai molisani, rendendo l’aeroporto facilmente raggiungibile in modo semplice, coordinato ed efficiente.

La delegazione esprime soddisfazione per l’avvio di queste interlocuzioni strategiche, convinta che il futuro del Molise passi attraverso una mobilità integrata, moderna e intelligente.