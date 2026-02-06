Nasce il Centro Spes: costruire relazioni di speranza

TERMOLI. Non un evento, ma un processo. Non uno spazio da occupare, ma relazioni da costruire. È con queste coordinate profonde che è stato inaugurato a Termoli il Centro Spes, nuovo presidio della Caritas diocesana pensato per i giovani e, più in generale, per il futuro umano e sociale del territorio. Un luogo che non nasce dal nulla, ma da un sogno coltivato nel tempo, come ha raccontato con emozione don Antonio Giannone, anima e promotore del progetto, assieme a lui: Chiara Bianchi, Luigi Bianchi, Fatima Garrab, Ilaria Mastroiacovo, Silvio Musacchio, Alessandro Parlapiano, Francesco Selvaggio, Nina Verrillo e Giorgio Zappalà.

Presenti Vito Chimenti e Anna Bernardi, direttori della Caritas, l’associazione Un Paese per Giovani e tanti altri ragazzi.

Nel suo intervento, don Giannone ha voluto subito collocare Spes dentro una storia lunga. Un sogno che affonda le radici nel 2012, quando – appena ventiduenne – si trovava nel vecchio palazzo vescovile di Piazza Duomo insieme a monsignor De Luca. Fu allora che l’allora vescovo parlò della necessità di scrivere “una lettera a questo popolo, un paese per giovani”, espressione che sarebbe poi diventata visione pastorale concreta. Sedici anni dopo, quel sogno non solo continua, ma prende nuova forma.

«Mi piace pensare che questo non sia solo il sogno di una Chiesa – ha detto – ma il sogno di un territorio». Un’affermazione che va oltre i confini ecclesiali e chiama in causa l’intero basso Molise, spesso raccontato come terra fragile, priva di prospettive, bisognosa di speranza. Il Centro Spes si propone allora come segno concreto di speranza, non solo attraverso le mura che lo ospitano o il logo che lo rappresenta, ma soprattutto attraverso le persone che lo animeranno.

SPES è infatti un progetto Caritas, nato all’interno del lavoro sulla fragilità giovanile, sostenuto dalla direzione diocesana rappresentata da Vito e Anna, ai quali don Giannone ha rivolto un ringraziamento sentito. Ma il cuore pulsante del centro è il gruppo di giovani e adulti che lo renderanno vivo ogni giorno: Fatima, Alessandro, Giorgio, Francesco, Luigi, Chiara, Infraedonina, Silvio, presto anche Ilaria. Nomi chiamati uno ad uno, come a sottolineare che qui non contano i ruoli astratti, ma le persone in carne e ossa.

Alla domanda più frequente – “che cosa si farà al Centro Spes?” – don Giannone ha risposto con disarmante chiarezza: si potrà fare tutto e niente. Perché l’obiettivo non è programmare eventi fini a se stessi, ma creare le condizioni affinché nascano relazioni autentiche. Non è l’attività in sé a fare comunità, ma il desiderio condiviso di stare insieme, di riconoscersi parte di un cammino comune.

Il riferimento è esplicito al magistero di Papa Francesco, in particolare all’enciclica Fratelli tutti, dove si parla di un “popolo di fratelli e sorelle che cammina nel tempo” e si afferma che “il tempo è superiore allo spazio”. Un principio che al Centro SPES diventa scelta operativa: non occupare spazi, ma innescare processi; non difendere confini, ma condividere luoghi; non imporre contenuti, ma accogliere proposte.

Il centro si apre così a chiunque voglia proporre attività legate alla cultura, all’arte, alla scienza, allo spirito, al corpo, all’anima: tutto ciò che è autenticamente umano. Un esempio concreto è già in cantiere: un podcast realizzato da tre bambini tra i 9 e i 13 anni, chiamati a riflettere – con il loro sguardo libero – sulle dinamiche del mondo adulto. Un’esperienza che non pretende di “produrre futuro” in modo diretto, ma che invita a pensare, ad ascoltare, a mettersi in discussione.

L’inaugurazione stessa è stata pensata come un assaggio di questo stile: non una cerimonia formale, ma una serata fatta di piccole “dinamiche” capaci di mettere le persone in relazione, di farle incontrare nella loro umanità concreta. Anche il semplice foglietto consegnato all’ingresso, con una frase di una canzone, diventa pretesto per aprire dialoghi e generare percorsi.

Nel suo intervento conclusivo, don Giannone ha voluto ringraziare anche il vescovo attuale, monsignor Claudio Palumbo, che ha continuato a sostenere e benedire il progetto, raccogliendo l’eredità di chi lo aveva immaginato per primo. «Un paese per giovani è sorto e continua a fare il suo lavoro – ha detto – oggi il sogno di una Chiesa per questo territorio continua».

E oggi quel sogno ha un nome e un luogo: Spes. Non come promessa astratta, ma come pratica quotidiana di comunità, fraternità e speranza condivisa.

Emanuele Bracone