Non è un gioco, non ha un’età: il bullismo è una ferita sociale

TERMOLI. Le chiamano ragazzate, le chiamano bravate, quasi a sminuire il fenomeno, quasi a far credere che tutto rientri nella normale vita dei giovani. Parole leggere, quasi innocue, che però rischiano di coprire una verità scomoda: il bullismo non è un gioco, non è un passaggio obbligato della crescita, non è un fenomeno confinato all’adolescenza. È una forma di violenza. E come tale attraversa tutte le età, tutti gli ambienti, tutte le relazioni. È un problema sociale che attraversa tutte le età e tutti gli ambienti, dai cortili delle scuole agli uffici, dalle chat online agli spazi pubblici.

Il bullismo è prevaricazione, sopraffazione, esclusione, e si manifesta attraverso gesti, parole, sguardi intimidatori o manipolazioni psicologiche. Nei giovani prende forme evidenti, ma negli adulti si manifesta come mobbing, molestie psicologiche, soprusi professionali o discriminazioni sistemiche. Anche nel mondo del lavoro o nelle organizzazioni, la violenza psicologica mina la fiducia, la dignità e la salute mentale di chi la subisce, spesso con effetti duraturi.

Oggi, 7 febbraio, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, è importante ricordare che la lotta contro la violenza e la sopraffazione riguarda tutte le età e tutte le dimensioni della vita sociale. I giovani vanno educati al rispetto, ma anche gli adulti devono essere consapevoli che la prevaricazione non è mai un comportamento accettabile, né sul lavoro, né in famiglia, né nelle relazioni quotidiane.

La scuola e la formazione restano strumenti fondamentali: non solo educano al sapere, ma formano il carattere, promuovono empatia, responsabilità e relazioni sane. Allo stesso modo, le organizzazioni e le aziende devono adottare politiche chiare contro il mobbing, sostenere chi subisce prevaricazioni e creare ambienti dove la diversità, il rispetto e la dignità siano valori condivisi.

Il cyberbullismo ha poi amplificato questi problemi: l’anonimato e la velocità della rete possono rendere gli attacchi continui e pervasivi, colpendo chiunque, giovane o adulto, nel lavoro, nella scuola o nella vita privata. Per questo la responsabilità è collettiva: famiglie, insegnanti, istituzioni, datori di lavoro e cittadini devono collaborare per costruire una cultura del rispetto, della solidarietà e della protezione dei più vulnerabili.

Il bullismo e il mobbing non sono fenomeni separati, ma espressioni della stessa violenza sociale: chi prevarica cerca potere attraverso la paura, chi subisce paga un prezzo alto in termini di autostima, salute mentale e relazioni umane. La lotta contro queste forme di sopraffazione non può limitarsi a una giornata dell’anno. Serve attenzione quotidiana, consapevolezza, educazione e interventi concreti.

Ogni parola, ogni gesto, ogni scelta conta: dare voce a chi subisce, sostenere chi è fragile, denunciare le ingiustizie. Solo così potremo costruire comunità più forti, dove la violenza non trova spazio, e il rispetto diventa la regola, non l’eccezione.

Alberta Zulli