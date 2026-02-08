«Non vogliamo che i nostri figli viaggino in queste condizioni»

TERMOLI. Alle 7.30 del mattino, nell’orario in cui studenti e lavoratori affollano le linee Atm, gli autobus che dovrebbero garantire un servizio pubblico essenziale si presentano in condizioni indegne: pavimenti sommersi da cartacce, resti di cibo, biglietti strappati, rifiuti accumulati sotto i sedili, un degrado che non è più un episodio ma un quadro strutturale. Le immagini raccolte dai genitori parlano da sole e mostrano un livello di incuria che non può essere normalizzato, soprattutto in un territorio che già sconta ritardi cronici nei trasporti e un servizio spesso insufficiente.

Nessuno ignora la situazione drammatica degli autisti, che da mesi non ricevono regolarmente lo stipendio e continuano comunque a garantire le corse, spesso in condizioni di lavoro al limite della dignità. Ma proprio per questo il problema non può essere scaricato su di loro: la pulizia, la manutenzione, il decoro dei mezzi sono responsabilità dell’azienda e delle istituzioni che dovrebbero vigilare, programmare, intervenire. Qui invece si assiste a un cortocircuito totale: mezzi sporchi già all’alba, turni massacranti, personale lasciato senza tutele, utenti costretti a viaggiare in ambienti che non rispettano nemmeno gli standard minimi di igiene. È l’immagine plastica di un sistema che si sta sgretolando e che rischia di trascinare con sé la fiducia dei cittadini. Non è più tollerabile.

EB