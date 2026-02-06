“Ogni battito conta” con gli amici di Roman

CAMPOMARINO. La seconda edizione di “Ogni battito conta” conferma la volontà dell’Associazione n.14 – Amici di Roman di radicare nel territorio un percorso stabile di prevenzione cardiaca rivolto ai più giovani.

L’Auditorium dell’Istituto Comprensivo ha ospitato la presentazione del progetto, che quest’anno si concentra sugli screening elettrocardiografici destinati agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria. Gli esami vengono effettuati direttamente nei locali scolastici da personale sanitario qualificato, con il coinvolgimento dei cardiologi Asrem Gianludovico Magrì e Costanzo Spedaliere, impegnati nell’individuazione precoce di eventuali anomalie e nella promozione di una cultura della prevenzione.

L’iniziativa nasce dal ricordo di Gabriele, conosciuto come Roman (Gabriele Di Vito), giovane molto amato nelle comunità di Campomarino, Guardialfiera e San Martino in Pensilis, la cui memoria ha dato vita a un’associazione attiva sul fronte sportivo, culturale e sanitario. La presentazione ha visto la partecipazione dell’Amministrazione comunale con Francesco Colitti ed Erika Della Penna, affiancati dai consiglieri di minoranza Giuseppe Di Carlo e Marialuisa Di Labbio, a testimonianza di un interesse istituzionale trasversale verso il progetto.

La scuola, guidata dal dirigente Guido Rampone, integra l’iniziativa all’interno di un percorso educativo che punta alla tutela della salute e alla crescita civica degli studenti, promuovendo attenzione, responsabilità e consapevolezza. “Ogni battito conta” si conferma così un modello operativo replicabile, capace di trasformare Campomarino in un laboratorio permanente di prevenzione e sensibilizzazione, dove memoria, comunità e istituzioni convergono nella protezione dei più giovani.

Emanuele Bracone