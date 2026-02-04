Oltre 115mila controlli e circa 900 denunce: l’anno dei Carabinieri Forestali

MOLISE. Nell’ambito delle attività istituzionali proprie del Comando Carabinieri Tutela Forestale e Parchi, facente parte della grande Unità Forestale Ambientale ed Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri, il Comando Regione Carabinieri Forestali “Abruzzo e Molise”, con i suoi 100 Nuclei Forestali/Parco distribuiti capillarmente sul territorio, ha eseguito, nel corso dell’ultimo anno, oltre 115.000 controlli, dai quali sono scaturite quasi 900 denunce e sanzioni amministrative per oltre 1,2 milioni di euro.

L’attività dei Nuclei si è concentrata sui settori di competenza tipica della specialità Forestale, ossia la tutela del territorio, la tutela della fauna, il contrasto alle discariche e ai rifiuti e la prevenzione degli incendi boschivi.

Tutela del territorio e del paesaggio

La vigilanza ambientale ha rappresentato il fulcro dell’attività dei Reparti dipendenti, con particolare attenzione ai settori urbanistico-edilizia, pascolo, polizia fluviale e utilizzazioni boschive. Nel settore urbanistico-edilizio si è registrato il maggior numero di reati e persone denunciate, mentre nel pascolo è stato rilevato il più alto numero di infrazioni amministrative, nonché circa il 27% delle condotte illecite penalmente rilevanti.

Particolare rilievo ha avuto anche l’attività di prevenzione svolta durante i periodi di massima pericolosità, con 33 illeciti amministrativi contestati e la costante sensibilizzazione della popolazione sulle condotte vietate.

Tutela della fauna

Il contrasto all’illegalità nel maltrattamento degli animali, nel prelievo venatorio e nella tutela degli animali d’affezione ha costituito il 90% dei reati totali accertati e ha generato oltre il 90% delle sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda la flora, la maggior parte delle infrazioni amministrative riguarda il traffico fuoristrada (69%) e la raccolta/commercializzazione dei funghi epigei (17%).

Incendi boschivi

Oltre a quasi 6.000 servizi di prevenzione, i Carabinieri Forestali hanno effettuato più di 1.500 controlli, accertando oltre 115 reati e deferendo 16 persone per condotte dolose o colpose. Circa il 52% degli incendi è di origine dolosa, mentre il 48% ha interessato soprassuoli boschivi. L’Abruzzo ha registrato il 58% dei reati, con la provincia de L’Aquila particolarmente colpita.

Discariche e rifiuti

Il contrasto alla gestione illecita dei rifiuti ha rappresentato un ambito di particolare impegno: 33% dei reati totali nel settore e oltre 39% delle persone denunciate. Le violazioni più frequenti riguardano la direttiva 2008/98 CE sulla gestione dei rifiuti (56%) e l’abbandono/deposito incontrollato di rifiuti (17%). Numerosi casi hanno coinvolto anche sottoprodotti di origine animale, rifiuti sanitari e amianto, oltre al rispetto delle direttive CE su discariche e veicoli fuori uso.

Particolare attenzione è stata rivolta all’inquinamento idrico, con il maggior numero di reati perseguiti (37%) e sanzioni amministrative (46%), e alle pratiche vietate nell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e negli scarichi dei frantoi oleari.

Agroalimentare e Aree protette

Significativo è stato anche l’impegno nella tutela agroalimentare, nella prevenzione di frodi e nell’erogazione di contributi/ristori in danno di allevamenti e colture, nonché la protezione delle Aree protette, attraverso la repressione di condotte illecite di competenza dell’Arma Forestale.

Calendario CITES 2026: 50 anni di tutela della biodiversità globale

In occasione del cinquantesimo anniversario della Convenzione di Washington (CITES), l’Arma dei Carabinieri, tramite le articolazioni regionali, presenta il Calendario Cites 2026, a testimonianza di mezzo secolo di attività nella protezione delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione.

Ratificata in Italia con la legge n. 874 del 19 dicembre 1975, la Convenzione Cites costituisce oggi il principale strumento internazionale per garantire un commercio sostenibile di oltre 40.000 specie protette, impedendo che traffici illegali e prelievi eccessivi compromettano la sopravvivenza di specie vulnerabili.

Il Calendario 2026, realizzato dal Raggruppamento Carabinieri Cites del Cufaa, racconta 12 storie emblematiche, ciascuna dedicata a una specie protetta che, grazie all’intervento dei Carabinieri, ha trovato una nuova possibilità di vita:

Edy e Bingo , scimpanzé sottratti a maltrattamenti in circhi e locali notturni;

, scimpanzé sottratti a maltrattamenti in circhi e locali notturni; un leopardo rinvenuto in uno zoo privato illegale a Guspini (VS);

rinvenuto in uno zoo privato illegale a Guspini (VS); Oscar , rara tigre bianca recuperata da condizioni incompatibili con il benessere animale;

, rara tigre bianca recuperata da condizioni incompatibili con il benessere animale; centinaia di Testudo graeca e Testudo hermanni reinserite nei loro habitat naturali;

reinserite nei loro habitat naturali; piante del genere Copiapoa rimpatriate nel deserto di Atacama, Cile;

rimpatriate nel deserto di Atacama, Cile; tursiopi liberati in acque adeguate al loro benessere.

Ogni storia simboleggia il trionfo della legalità sulla sofferenza e sul profitto illecito, riflettendo l’impegno quotidiano dei Carabinieri nella difesa degli ecosistemi, delle specie rare e dei patrimoni naturali dell’umanità.

Il Generale Ca Salvatore Luongo, comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, sottolinea: “Il cinquantesimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione di Washington rappresenta un’occasione di riflessione sull’importanza della tutela della biodiversità e sulla necessità di contrastare efficacemente la criminalità ambientale. Conservazione attiva, educazione alla legalità, prevenzione e repressione sono le direttrici che guidano l’impegno dell’Arma dei Carabinieri sul territorio nazionale e nelle cooperazioni internazionali.”