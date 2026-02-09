Parte il nuovo corso allievi agenti di Polizia

CAMPOBASSO. Alla scuola allievi “Giulio Rivera” prende forma la nuova generazione della Polizia di Stato: inaugurato il 233° Corso Allievi Agenti.

È iniziato ufficialmente il 2 febbraio, dentro la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso, il 233° Corso per Allievi Agenti: un passaggio decisivo nel ricambio generazionale della Polizia di Stato e, allo stesso tempo, un momento che riafferma il ruolo dell’Istituto molisano come uno dei poli formativi più solidi e riconosciuti del Paese.

Circa duecento allievi, donne e uomini provenienti da ogni Regione, hanno varcato i cancelli della Scuola dopo il percorso concorsuale nazionale. Per dieci mesi Campobasso sarà il loro baricentro: sei mesi di formazione residenziale tra aule, poligoni, addestramenti tecnici e moduli giuridici, seguiti da quattro mesi di tirocinio operativo nei reparti e negli uffici dove, dal 1° agosto, inizieranno a servire lo Stato.

Alla “Giulio Rivera” non si insegna soltanto una professione. Si costruisce un’identità. È questo il messaggio che il Direttore della Scuola, Dante Panatta, ha consegnato agli allievi nel primo incontro ufficiale: la formazione come responsabilità, come crescita personale, come assimilazione dei valori che definiscono la Polizia di Stato — tutela dei diritti fondamentali, equilibrio nell’uso dell’autorità, rapporto di fiducia con i cittadini. Una visione che richiama la tradizione dell’Istituto campobassano, da decenni punto di riferimento nazionale per la qualità dell’addestramento.

Il 233° Corso arriva in un momento in cui la domanda di sicurezza, prossimità e professionalità cresce in tutto il Paese. Per questo la Scuola di Campobasso assume un peso ancora maggiore: qui si formano agenti che, tra pochi mesi, saranno operativi nelle strade, negli uffici investigativi, nei servizi di controllo del territorio, nei reparti specializzati. Qui si costruisce la prima linea della sicurezza pubblica.

Il 1° agosto, quando gli allievi riceveranno la destinazione definitiva, la “Giulio Rivera” avrà completato un altro ciclo della sua missione: consegnare alla Polizia di Stato una nuova generazione di agenti preparati, consapevoli e pronti a rappresentare lo Stato in ogni angolo d’Italia.

EB