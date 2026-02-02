Parte l’iniziativa “English for Tourism Excellence – Termoli Hospitality Upgrade”

TERMOLI. Termoli prova a fare il salto di qualità nel turismo internazionale e lo fa partendo dal punto più fragile ma decisivo dell’intera filiera: le competenze linguistiche degli operatori. Questa mattina, in Comune, è stato presentato “English for Tourism Excellence – Termoli Hospitality Upgrade”, il nuovo percorso formativo promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Confcommercio Termoli, pensato per rafforzare la capacità della città di dialogare con il mercato anglofono e consolidare la propria reputazione come destinazione professionale, accogliente e competitiva.

Il Molise, nel post-pandemia, sta vivendo una crescita costante dei flussi, ma la sfida è trasformare questo trend in un vantaggio strutturale. Per farlo servono standard più alti, qualità dell’offerta, digitalizzazione, destagionalizzazione e soprattutto competenze: quelle che permettono agli operatori di raccontare il territorio, gestire le interazioni con i visitatori stranieri e valorizzare un brand locale che oggi ha bisogno di continuità, non solo di picchi stagionali.

A illustrare l’iniziativa sono stati il vicesindaco e assessore a Turismo e Cultura Michele Barile, Irene Tartaglia per Confcommercio Molise, la docente Caroline Bennett e lo psicologo del lavoro Alberto Silvestri. Un parterre che evidenzia la volontà di unire visione istituzionale, competenze tecniche e connessione diretta con le imprese.

Il corso, gratuito per i primi 30 iscritti, è rivolto agli operatori delle strutture ricettive, della ristorazione e del comparto balneare. Le lezioni inizieranno il 10 febbraio all’Auditorium Comunale e si terranno ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 11. La formazione sarà affidata a profili di livello internazionale: la Prof.ssa Caroline Bennett, linguista di rilievo e membro del Chartered Institute of Linguists (MCIL) e dell’Institute of Translating and Interpreting (AITI), con collaborazioni attive nella European Association of Science Editors e in Mediterranean Editors and Translators; e il Dott. Alberto Silvestri, psicologo del lavoro e docente Unimol, che garantirà l’allineamento tra didattica e bisogni reali delle aziende del territorio.

Il metodo sarà esperienziale: simulazioni, role-playing, situazioni tipiche dell’accoglienza, storytelling del territorio. L’obiettivo è chiaro: permettere agli operatori di raccontare Termoli – le sue bellezze, i suoi sapori, la sua identità – con sicurezza e professionalità, trasformando ogni interazione in un valore aggiunto.

Confcommercio Molise, attraverso ASCOM Servizi CAT Molise srl, ribadisce così il proprio impegno nel sostenere le imprese locali, colmando un fabbisogno linguistico che oggi rappresenta una condizione imprescindibile per competere in un mercato globale sempre più esigente.

Le iscrizioni sono aperte tramite il form online disponibile al link ufficiale. Per informazioni è possibile contattare la sede Confcommercio di Termoli in Via Polonia (0875 470546) o consultare il sito www.confcommerciomolise.it.

EB