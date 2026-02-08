Per Umberto: un piccolo gesto per una vita più autonoma

TERMOLI. L’amicizia vera non ha bisogno di palchi né di applausi: vive nei gesti quotidiani, nelle presenze che non mollano, nelle mani che restano anche quando tutto il resto si complica. È l’amicizia che lega Umberto a Maurizio e Lucia, quella che negli anni ha trasformato una sedia a rotelle non in un confine, ma in un nuovo modo di camminare insieme.

Chi ha incontrato Umberto – nelle sue giornate di fatica, nei suoi sorrisi discreti, nella sua capacità di esserci senza chiedere nulla – sa che la sua storia è fatta di dignità silenziosa, di resistenza quotidiana, di quella forza che non si impone ma si sente. Da questa storia nasce la nostra iniziativa: “Un piccolo gesto per restituire autonomia a chi non ha mai smesso di darla agli altri”.

«Umberto convive con la disabilità da circa otto anni, ma non ha mai perso la sua generosità naturale, la sua presenza affidabile, il suo modo di sostenere gli altri anche quando sarebbe stato più facile chiudersi. Oggi siamo noi a voler sostenere lui.

Abbiamo deciso di avviare questa raccolta fondi per acquistare un macchinario che possa migliorare la sua autonomia e rendere più semplice, più sicura e più dignitosa la sua vita quotidiana. Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un aiuto concreto: i fondi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per l’acquisto del macchinario, in modo diretto e trasparente, perché la solidarietà non ha bisogno di giri di parole.

Ogni contributo – piccolo o grande – è un pezzo di libertà in più per Umberto. È un modo per trasformare l’amicizia in azione, la vicinanza in responsabilità, la comunità in qualcosa che si vede e si tocca.

Grazie a chi vorrà esserci».

Emanuele Bracone