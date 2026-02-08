Pericolo calcinacci in Corso Umberto, scatta l’ordinanza

TERMOLI. Nel ventre pulsante della città, dove Corso Umberto incrocia Corso Nazionale e la vita scorre fitta tra negozi, passanti e attività storiche, un edificio privato torna a imporsi come questione di sicurezza pubblica. L’ordinanza contingibile e urgente n. 27, firmata dal sindaco Balice il 27 gennaio 2026, mette nero su bianco un quadro che non lascia margini di interpretazione: i proprietari dei civici 69, 71 e 73 devono intervenire subito, perché la facciata e i balconi dell’immobile mostrano segni di degrado tali da costituire un pericolo reale per chi transita.

La scintilla è scattata l’11 gennaio, quando i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Campobasso sono intervenuti per la caduta di calcinacci. La loro relazione, riportata integralmente nell’ordinanza, parla di intonaci pericolanti, frontalini compromessi, intradossi degradati, con rimozione delle parti in imminente distacco e transennamento dell’area sottostante. Una messa in sicurezza provvisoria, sufficiente a evitare il peggio nell’immediato, ma non a garantire stabilità nel tempo. Gli stessi pompieri, infatti, non escludono che ulteriori elementi possano staccarsi, soprattutto in caso di maltempo.

Da qui la decisione del Comune di attivare la procedura d’urgenza prevista dall’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali: quando c’è un pericolo grave per l’incolumità pubblica, il Sindaco può e deve intervenire. E lo fa chiamando in causa tutti i proprietari delle unità immobiliari coinvolte, elencati uno per uno, con quote di possesso e subalterni catastali. A loro viene imposto di ripristinare immediatamente le condizioni di sicurezza, affidando i lavori a un’impresa abilitata e a un tecnico iscritto all’Ordine, nel rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri e in zona sismica.

Il tempo è scandito con precisione: entro 20 giorni dalla notifica dovrà essere presentata una certificazione tecnica che attesti l’avvenuta messa in sicurezza, corredata da fotografie ante e post operam.

EB

