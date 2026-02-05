Petacciato tra cantieri e progetti concreti: una trasformazione in atto

PETACCIATO. Petacciato attraversa una fase in cui le opere non sono più annunci, ma materia concreta, cantieri che segnano una direzione politica chiara dopo venti mesi di amministrazione.

Il percorso di sopralluoghi guidato dal sindaco Antonio Di Pardo, insieme a giunta e maggioranza, restituisce l’immagine di un paese che si sta trasformando attraverso interventi diffusi e coerenti.

Il mercato coperto, finanziato con fondi comunali per circa 650-700 mila euro, è ormai prossimo alla consegna: sei box attrezzati, una struttura riqualificata e un avviso pubblico in arrivo per assegnare gli spazi e rilanciare il commercio di prossimità.

Sul fronte della mobilità, prende forma lo snodo viario che collega il centro alla provinciale verso il mare, un’opera attesa da oltre cinquant’anni e oggi realizzata grazie a fondi regionali e a un lavoro costante con gli uffici competenti. L’intervento è capace di ridisegnare l’accessibilità e la percezione panoramica del territorio.

In contrada Colle Turchese, l’intervento di messa in sicurezza affronta una fragilità storica legata ai fenomeni franosi, inserendosi in una strategia di manutenzione programmata e prevenzione del dissesto idrogeologico.

Sul versante identitario, il cantiere del Palazzo Ducale segna l’avvio operativo di un progetto atteso da un decennio: due milioni di euro recuperati anche grazie al senatore Costanzo Della Porta permetteranno di restituire l’edificio, la piazza e il contesto urbano di Petacciato Vecchia.

I servizi educativi avanzano con la nuova mensa scolastica, finanziata dal Ministero dell’Istruzione, e con l’asilo nido completato dal punto di vista edilizio, in attesa di ulteriori fondi per l’arredo. Si aggiunge il nuovo parco giochi, ormai in fase finale, pensato come spazio inclusivo per famiglie e bambini.

A tenere insieme questa rete di interventi è il lavoro quotidiano della squadra amministrativa, con l’assessore ai lavori pubblici impegnato nel coordinamento dei cantieri.

Petacciato si presenta così come un cantiere ordinato, dove ogni opera contribuisce a rafforzare servizi, identità e fiducia collettiva.

EB