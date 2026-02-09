Poste Italiane: nuovi webinar gratuiti per l’educazione finanziaria

MOLISE. Proseguono i webinar organizzati da Poste Italiane rivolti ai cittadini del Molise. Anche nei prossimi giorni sono in programma due incontri dedicati a temi centrali per una gestione finanziaria consapevole. Martedì 10 febbraio l’appuntamento sarà incentrato su “La protezione”, mentre giovedì 12 febbraio si parlerà di “Risparmio e investimenti”.

Entrambe le giornate prevedono due sessioni, alle ore 10.00 e alle ore 16.00. Durante i webinar, gli esperti forniranno indicazioni utili su come tutelare sé stessi e la propria famiglia da eventuali imprevisti e su come amministrare al meglio risparmi e investimenti per costruire una maggiore stabilità economica.

L’iniziativa, promossa da Poste Italiane, mira a diffondere una maggiore consapevolezza in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, supportando cittadini di tutte le età nel prendere decisioni in linea con le proprie esigenze personali e familiari.

Il webinar di martedì alle ore 16 dedicato alla protezione e quello di giovedì alle ore 10 su risparmio e investimenti saranno fruibili anche con sottotitoli e con il supporto dell’interprete LIS (Lingua Italiana dei Segni).

La partecipazione è gratuita: è sufficiente accedere alla sezione Educazione Finanziaria del sito www.posteitaliane.it, nell’area sostenibilità, oppure collegarsi direttamente alla pagina https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi, selezionare l’argomento di interesse e completare la registrazione. Sul sito sono disponibili anche numerosi contenuti multimediali accessibili a tutti, tra cui la sezione “Videopillole”, articolata in tre livelli (base, intermedio ed evoluto), pensata per orientare gli utenti tra le diverse soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali e aiutarli a raggiungere i propri obiettivi di vita.

L’iniziativa conferma l’impegno di Poste Italiane nel rispondere alle esigenze della collettività, in linea con il proprio ruolo di azienda socialmente responsabile e con l’adesione ai principi ESG promossi dalle Nazioni Unite.

