Povertà e salute, il ruolo del volontariato nel dare risposte ai meno fortunati

TERMOLI. Nuovo appuntamento, ieri pomeriggio, nella Sala Riunioni (o Sala Ecclesia Mater) della Curia Vescovile in piazza Sant’Antonio a Termoli, nell’ambito della Settimana per la Vita. In agenda, l’incontro formativo e operativo promosso dalla Diocesi di Termoli-Larino sul tema “Povertà e Salute – Nuove sfide della Diocesi”.

L’appuntamento, inserito nel programma della Settimana per la Vita 2026 dal titolo “Amare portando il dolore dell’altro”, è stato organizzato dalla Pastorale della Salute in collaborazione con i Medici Volontari Diocesani. Rivolto specificamente a parroci e Ministri Straordinari della Comunione, l’incontro non si è limitato a una semplice sessione formativa, ma ha rappresentato un momento concreto di confronto e condivisione sulle crescenti fragilità del territorio molisano.

Al centro della discussione l’illustrazione pratica delle modalità di utilizzo di due strumenti chiave della rete diocesana di prossimità: l’Ambulatorio Caritas, poliambulatorio solidale attivo per garantire cure di base alle famiglie in difficoltà economica; l’Armadio Farmaceutico Diocesano, servizio per la distribuzione di farmaci a chi non può permetterseli.

I partecipanti hanno approfondito come questi servizi possano diventare presidi efficaci contro la povertà sanitaria, il disagio cronico e la mancanza di accesso alle cure, fenomeni in aumento nel contesto locale.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al tema delle persone con disabilità: sacerdoti e ministri sono stati chiamati a riconoscere e accompagnare queste situazioni con interventi non sporadici, ma strutturati, coordinati e ben radicati nelle comunità parrocchiali.

L’incontro ha segnato un vero “salto di qualità” per il clero e i laici impegnati nel sociale: trasformare i servizi diocesani da semplici risorse in presidi vivi, capaci di leggere i bisogni reali del territorio, rispondere con competenza, continuità e umanità, e offrire soluzioni concrete a un contesto che chiede ascolto e presenza costante.

L’evento conferma l’impegno della Diocesi di Termoli-Larino nel contrastare le povertà sanitarie e sociali, in linea con la missione più ampia della Settimana per la Vita e con le indicazioni della Chiesa locale per una pastorale sempre più vicina alle periferie esistenziali.

Michele Trombetta