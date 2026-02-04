TERMOLI. Oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle 18, nella sala riunioni della Curia Vescovile in piazza Sant’Antonio, la Diocesi di Termoli‑Larino apre un nuovo fronte di confronto e responsabilità con l’incontro divulgativo rivolto ai Parroci e ai Ministri Straordinari della Comunione sul tema “Povertà e Salute – Nuove sfide della Diocesi”. Un appuntamento che non è semplice formazione, ma un vero passaggio operativo dentro le fragilità crescenti del territorio, organizzato dalla Pastorale della Salute con la collaborazione dei Medici Volontari Diocesani per illustrare in modo chiaro e condiviso le modalità di utilizzo dell’Ambulatorio Caritas e dell’Armadio Farmaceutico Diocesano, due strumenti nuovi e già strategici nella rete di prossimità della Chiesa locale.

L’incontro punta a rafforzare la capacità delle parrocchie di intercettare tempestivamente situazioni di povertà sanitaria, disagio cronico e mancanza di accesso alle cure, ma anche a sensibilizzare i sacerdoti e i ministri sull’importanza di riconoscere e accompagnare le Persone con disabilità, programmando interventi di sostegno che non siano episodici ma strutturati, coordinati e radicati nelle comunità. Una convocazione che chiama il clero e i laici impegnati a un salto di qualità: trasformare i servizi diocesani in presidi vivi, capaci di leggere i bisogni reali e di rispondere con competenza, continuità e umanità, dentro un territorio che chiede ascolto, presenza e soluzioni concrete.

EB