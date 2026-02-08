Produttori ed emanatori di luce

VANGELO STRABICO: V Domenica Tempo Ordinario, (Isaia 58, 7-10; 1 Corinzi 2, 1-5; Matteo 5, 13-16)

Ascoltiamo il Vangelo:

“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Gandhi, pur non essendo cristiano, ha affermato: ”Le beatitudini pronunciate da Gesù sono la vetta più alta della spiritualità umana”. È grande questo riconoscimento. Ma, nel corso della storia, tanti sono stati i personaggi famosi per le loro gesta, per le loro invenzioni, per la loro arte, per la loro sapienza che, pur non essendo esplicitamente cristiani, hanno ammirato e condivido l’insegnamento di Gesù.

Friedrich Nietzsche, pur essendo ferocemente e sistematicamente ateo, ha dichiarato: “ Gesù ha volato più in alto di tutti”. Come è vera e profetica questa convinzione.

Questi sono dei veri sprazzi di luce gettati nei solchi della storia. Sono delle meteore che illuminano il buio del mondo. Sono sprazzi, flash che gettano una scia luminosa nel buio delle esistenze. Quanto piattume attorno a noi. Quanta infelicità, insoddisfazione e ribellioni perché non si trova la vera felicità. Essa non è frutto del divertimento, del successo, della notorietà, degli applausi. Quanta gente all’apice delle loro affermazioni hanno delirato procurandosi la morte?

È proprio vero ciò che saggiamente afferma ed insegna sant’Agostino nelle “Confessioni”, dove ha scritto: “ Signore ci hai fatto per te. Per questo il nostro cuore è inquieto, è scontento finché non riposa in te”.

Gesù, subito dopo la mappa delle beatitudini ha indicato un’altra verità molto innovativa, travolgente. Ha affermato: “Voi siete il sale della terra e la luce del mondo!”.

“Siete!”. Non dovete diventare. Realtà, non sogno. Concretezza, non progetto.

Il sale è un elemento naturale che dona sapore, gusto e, nello stesso tempo, preserva dalla corruzione, preserva dal disfacimento. Un elemento positivo, dunque, necessario, utile.

Il cristianesimo dona gusto all’esistenza umana quando afferma che esiste la pari dignità tra ogni uomo, tra tutte le persone. Propone la dignità e la promozione della donna senza mascolinizzarla. È il cristianesimo che difende la donna da un processo di degenerazione che le toglie il cuore di donna, di sposa, di madre. Gesù è stato l’iniziatore di questa cultura umanizzante e promuovente della donna in particolare, nonostante la cultura del maschilismo imperante che la relegava unicamente ad essere “fattrice”.

Gesù ha avvicinato i lebbrosi, i contaminati, i pastori, i peccatori, gli emarginati, gli ultimi. Dove si avvicina il cristianesimo nascono opere di misericordia.

La luce è un elemento mutuato dal sole che permette di vedere, poter agire, compiere opere, lavorare. Anch’essa necessaria. Senza la quale c’è paralisi, immobilismo. Anche in questo caso ha detto : “Siete!”.

Occorre allora scoprire che siamo portatori di benessere. Non produttori, non, riduttivamente, fruitori ma testimoni.

È dunque necessario spargere il sale, diffondere la luce. Far risplendere in noi la grandezza di Dio. Ogni volta che diamo spazio a Dio in noi accendiamo luci negli altri. Ogni volta che ci saziamo in Dio offriamo gusto, sapore nell’esistenza altrui. Solo così daremo ragione alla proposta di Gesù: “Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Ce n’è tanto bisogno. Per noi e per gli altri.

Don Benito Giorgetta