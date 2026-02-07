Quando si butta via anche il senso civico, le mura del borgo antico usate come ‘discarica’

TERMOLI. Sotto le mura della torretta belvedere, in via Aubry, dove la pietra antica racconta ancora la storia di Termoli e il suo rapporto con il mare, qualcuno ha pensato di abbandonare rifiuti ingombranti. Un gesto che pesa più degli oggetti lasciati a terra, perché colpisce un luogo simbolo, un frammento identitario che dovrebbe essere custodito, non trasformato in discarica improvvisata. L’inciviltà qui non è solo un atto materiale: è un messaggio, un modo di dire che il bene comune non conta, che la città può essere trattata come un deposito anonimo, che la memoria collettiva può essere calpestata senza conseguenze.

Il contrasto è evidente e quasi doloroso: la solidità delle mura, illuminate nella notte, e ai loro piedi il disordine di rifiuti ingombranti che raccontano una leggerezza irresponsabile. È l’immagine di un senso civico che si butta via, di una comunità che rischia di perdere pezzi della propria dignità se non reagisce. Perché il decoro urbano non è un dettaglio estetico, ma un indicatore di rispetto reciproco. Dove si abbandonano rifiuti, si abbandona anche l’idea stessa di vivere insieme.

La tutela dei luoghi simbolo non è un compito delegabile, ma un dovere condiviso. Può spingere a pretendere controlli più efficaci, a denunciare chi sporca, a rivendicare una città che non accetta di essere trattata come un contenitore. Le mura della torretta belvedere meritano cura, attenzione, responsabilità. Meritano cittadini che sappiano riconoscere il valore di ciò che hanno ereditato e che non permettano che venga degradato da gesti piccoli solo in apparenza.

Emanuele Bracone