Quel grosso pneumatico abbandonato da anni

TERMOLI. Tra via delle Querce e via degli Abeti, dietro a un muretto, da anni, e non diciamo a caso, perché lo abbiamo monitorato a lungo, c’è un grosso pneumatico abbandonato. È un dettaglio urbano che racconta molto più di quanto sembri.

Quel pneumatico abbandonato, enorme e fuori scala rispetto al contesto residenziale, è diventato una presenza silenziosa e quasi simbolica: un relitto incastonato nel tessuto quotidiano di Termoli.

Il fatto che lo abbiate monitorato nel tempo lo trasforma da semplice oggetto dimenticato a testimone di incuria, resistenza o forse di una storia non raccontata.

Chi lo ha lasciato lì? Da quanto tempo? Perché nessuno lo ha rimosso? È solo un rifiuto ingombrante o un segnale di una gestione urbana che lascia zone grigie? In un territorio come il nostro, ogni dettaglio urbano può diventare emblema di dignità o abbandono.

Emanuele Bracone