Quintino Pallante nella Cabina di regia sui nuovi criteri di riparto della spesa sanitaria col Cnel

CAMPOBASSO. Quintino Pallante nella Cabina di regia Cnel–Conferenza sui nuovi criteri di riparto della spesa sanitaria.

Il presidente del Consiglio regionale del Molise, Quintino Pallante, è stato nominato componente della Cabina di regia Cnel–Conferenza per l’indirizzo strategico al Gruppo di lavoro tematico sui nuovi criteri di riparto della spesa sanitaria. La designazione è stata formalizzata dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), Renato Brunetta, con decreto firmato nelle scorse ore.

La Cabina di regia opera nell’ambito della Commissione istruttoria “Politiche sociali, sviluppo sostenibile e terzo settore”, con il compito di orientare e coordinare i lavori sul tema – cruciale per l’equilibrio tra territori – della revisione dei parametri di distribuzione delle risorse sanitarie nazionali.

Una collaborazione istituzionale strutturata

La cooperazione tra Cnel – organo di rilievo costituzionale che fornisce consulenza a Parlamento e Governo in materia economica e sociale, con facoltà di iniziativa legislativa – e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ha assunto forma stabile con il Protocollo d’intesa del 27 ottobre 2025, che ha definito un quadro di confronto permanente tra i due organismi.

L’intesa punta a rafforzare il raccordo istituzionale tra livello nazionale e autonomie legislative regionali, soprattutto su temi ad alto impatto sociale come sanità, welfare, sostenibilità e terzo settore.

La composizione della Cabina di regia

Il decreto individua i componenti della Cabina di regia nei vertici dei due organismi:

Per il Cnel:

Renato Brunetta, Presidente

Floriano Botta, Vicepresidente e Presidente della II Commissione istruttoria

Massimiliano Monnanni, Segretario generale

Per la Conferenza delle Assemblee legislative:

Per la Conferenza delle Assemblee legislative: Antonio Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza

Quintino Pallante, Presidente del Consiglio regionale del Molise

Donato Robilotta, Direttore generale



La presenza di Pallante nella Cabina di regia conferma il ruolo attivo del Molise nei processi nazionali di definizione delle politiche pubbliche, in particolare in un settore – quello sanitario – che incide direttamente sulla qualità dei servizi e sulla sostenibilità dei bilanci regionali.

EB